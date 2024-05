Ohne Versicherungsschutz, unter Alkohol und Drogen unterwegs

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 02.05.2024 gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Rohrlachstraße den 30-jährigen Fahrer eines Motorrollers, da dieser kein aktuelles Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte. Während der Kontrolle konnte in einem Fach des Rollers eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden.

Der 30-Jährige gab an, kurz zuvor auch Amphetamin konsumiert zu haben. Außerdem war er alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 0,61 Promille. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 01.05.2024 wurden bei zwei Verkehrsunfällen ein 37-jähriger Radfahrer und ein 19-jähriger Radfahrer verletzt. Im Kreuzungsbereich der Maudacher Straße mit der August-Heller-Straße kollidierte der 37-Jährige gegen 11:25 Uhr mit dem Auto einer 80-Jährigen und stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

An der Kreuzung der Saarlandstraße mit dem Schänzeldamm erfasste gegen 21:05 Uhr ein 24-jährigen Autofahrer den 19-Jährigen. Dieser stürzt und muss ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier entsteht Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Einbrüche in Fahrzeuge im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 29.04.2024 auf den 30.04.2024, wurde im Bereich der Knollstraße und im Donnersbergweg in geparkte Fahrzeuge eingebrochen. An den Fahrzeugen wurden jeweils Scheiben eingeschlagen. Es wurden unter anderem Werkzeuge entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen im Mai 2024

Präsidialbereich (ots) – Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 2.062 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2022 waren dies noch 1.896 Verkehrsunfälle.

Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Im Monat Mai finden daher im Bezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wie folgt Geschwindigkeitskontrollen statt:

Im Gebiet der Polizeidirektion Ludwigshafen:

-02.05.2024 im Bereich Otterstadt

-07.05.2024 im Bereich Frankenthal

-17.05.2024 im Bereich Römerberg

-23.05.2024 im Bereich Limburgerhof

Im Gebiet der Polizeidirektion Landau:

-08.05.2024 im Bereich Germersheim

-10.05.2024 im Bereich Kandel

-15.05.2024 im Bereich Albersweiler

-28.05.2024 im Bereich Bornheim

Im Gebiet der Polizeidirektion Neustadt:

-13.05.2024 im Bereich Neustadt-Geinsheim

-14.05.2024 im Bereich Haßloch

-21.05.2024 im Bereich Bad Dürkheim

-27.05.2024 im Bereich Hettenleidelheim

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.

Begrüßung 50 neuer Polizisten im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) – Zum 1. Mai 2024 wurden 12 Absolventinnen und 35 Absolventen des 25. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt. Außerdem wurden drei Polizeikräfte anderer Polizeibehörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt.

Polizeipräsident Georg Litz hieß die neuen Mitarbeiter heute persönlich mit den Führungskräften der Behörde in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium herzlich willkommen. Gleichzeitig verließen das Polizeipräsidium insgesamt sieben Polizeikräfte, die zu anderen Polizeibehörden versetzt wurden.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.