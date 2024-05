Körperverletzung durch Spuckattacke – Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) – Mutterstad Im Rahmen des alljährlichen SPD Maifestes, im Bereich der Walderholungsstätte, kam es am Morgen des 01.05.2024 zu einer Spuckattacke und einer Beleidigung zum Nachteil einer 61-jährigen Besucherin. Der bislang unbekannte Täter erschien vor Ort beleidigte und spuckte der Frau ins Gesicht. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen den bislang unbekannten Täter eingeleitet.

Zum aktuellen Ermittlungsstand sind die Personalien des Täters unbekannt. Dieser wird als männlich, ca. 60 Jahre, schlank beschrieben. Er führte ein Fahrrad mit auffällig vielen Gegenständen mit sich.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel: 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Brand eines Fahrzeugs

Lambsheim (ots) – Am Mittwoch 01.05.2024 gegen 17.40 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand auf der K2 zwischen der Einmündung Lambsheimer Weiher und L522 gemeldet. Vor Ort konnte der betreffende Pkw auf einem danebengelegenen Feldweg festgestellt werden. Dieser befand sich bei Eintreffen bereits im Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die K2 in diesem Bereich bis zum Abschluss der Löscharbeiten voll gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt die Brandursache an dem Mercedes-Benz C250 gewesen sein. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Verletztes Kind – Polizei sucht Zeugen

Schifferstadt (ots) – Am 30.04.2024 kam es gegen 14:05 Uhr, im Ostring in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Der fünfjährige Junge fuhr mit einem Kinderrad aus der Hofeinfahrt auf die Fahrbahn. Die 61-jährige Fahrzeugführerin konnte aufgrund ihrer vorausschauenden Fahrweise noch bremsen, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Das Kind wurde hierbei leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Ein bislang unbekannter Mann konnte den Unfallhergang beobachten. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Schifferstadt unter der Telefon: 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Einbruch auf Firmengelände

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Dienstag zwischen 24-02 Uhr ereignete sich ein Einbruchdiebstahl auf einem Firmengelände in der Siemensstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter überstiegen einen Zaun und gelangten so auf das Betriebsgelände. Dort erklommen sie zunächst einen Balkon und zerschlugen eine Glastür zu Büroräumen, wo sie erfolglos nach Diebesgut suchten.

Im Anschluss wurde in der offenstehenden Cafeteria ein Kaffeeautomat aufgebrochen und eine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall verursacht – Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) – Am 30.04.2024 zwischen 10:50-11:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen silbernen BMW auf dem Parkplatz des Kaufland im Waldspitzweg. Anschließend entfernte sich die Person unerkannt von der Unfallstelle.

Es entstand ca. 700 Euro Sachschaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel: 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.