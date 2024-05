Tourist verwüstet Ferienwohnung und schlägt seine Begleiterin

Speyer (ots) – Am 01.05.2024 gegen 19:45 Uhr, entwickelte sich in einer Ferienwohnung in Speyer-Nord ein Streit zwischen den vorübergehenden Bewohnern. Im Zuge des Streits schlug ein 42-jähriger Tourist aus einem Nachbarstaat Deutschlands seiner gleichaltrigen Lebenspartnerin mit der flachen Hand ins Gesicht und zerstörte danach durch weitere Schläge große Teile der Inneneinrichtung in der Wohnung.

Es entstanden hierbei Schäden in Höhe von schätzungswese 15.000 Euro an Böden, Wand und Mobiliar. Die Geschädigte trug eine gerötete Wange, eine geschwollene Lippe sowie Schmerzen davon. Das 12-jährige Kind der 42-Jährigen musste die Taten mit ansehen.

Anschließend äußerte der 42-Jährige, nach Hause fahren zu wollen und fuhr alleine mit dem Auto davon. Gegen 20:55 Uhr trafen Polizeibeamte den 42-Jährigen in seinem geparkten PKW im Weißdornweg an und kontrollierten ihn. Hierbei stellten sie bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,05 Promille fest. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

Außerdem erhoben sie eine Sicherheitsleistung von dem Beschuldigten, leiteten Strafverfahren gegen ihn ein und übergaben den Fahrzeugschlüssel an die Geschädigte.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Linienbus

Speyer (ots) – In einem Bus der DB Regio, Linie 565, welcher vom Hauptbahnhof in Richtung der Viehtriftstraße fuhr, kam es am Dienstagabend zu einer Körperverletzung zum Nachteil des 30-jährigen Busfahrers durch einen bislang unbekannten Täter. Der Täter betrat den Bus gegen 21:10 Uhr gemeinsam mit einem Freund. Auf Höhe der Kreuzung „Rauschendes Wasser“ forderte einer der beiden Jugendlichen den Busfahrer auf zu halten und ihn aussteigen zu lassen.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten hielt der Busfahrer erst etwa 50 Meter weiter an der Haltestelle „Viehtriftstraße“. Darüber erzürnt schlug der Täter dem Geschädigten zweimal mit der Faust in dessen Gesicht. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

Der unbekannte Täter soll 15-16 Jahre alt sowie etwa 1,70 Meter groß sein. Zudem soll er zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt, einer grauen Hose sowie pinkfarbenen Kopfbedeckung bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Randalierer auf Supermarktparkplatz

Speyer (ots) – Am Dienstag 30.04.2024 um 21:40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Speyer ein Randalierer auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der St.-German-Straße mitgeteilt. Die männliche Person warf Flaschen über den Parkplatz und hielt ein Messer in seiner Hand. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch starke Kräfte der Polizei aufgesucht.

Da sich der 24-jährige Verantwortliche vor Ort uneinsichtig sowie sprunghaft aggressiv zeigte, wurde er durch die eingesetzten Beamten gefesselt und in Gewahrsam genommen. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass er zuvor alkoholisiert mit seinem E-Scooter gefahren war sowie eine Flasche Wodka aus dem Supermarkt entwendet hatte.

Aus diesem Grund wurde dem Mann zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde niemand. Gegen den Randalierer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenaufruf nach Einbruch auf Firmengelände

Speyer (ots) – In der Nacht auf Dienstag zwischen 24-02 Uhr ereignete sich ein Einbruchdiebstahl auf einem Firmengelände in der Siemensstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter überstiegen einen Zaun und gelangten so auf das Betriebsgelände. Dort erklommen sie zunächst einen Balkon und zerschlugen eine Glastür zu Büroräumen, wo sie erfolglos nach Diebesgut suchten.

Im Anschluss wurde in der offenstehenden Cafeteria ein Kaffeeautomat aufgebrochen und eine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der PI Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.