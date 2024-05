Tödlicher Verkehrsunfall auf B 48 (Umgehungsstraße)

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024 um 14:53 Uhr, befuhr der 61-jährige Fahrer eines Pkw Dacia Duster die B48 von Bad Bergzabern kommend in Richtung Gleiszellen-Gleishorbach. Der Dacia-Fahrer überholte auf gerader Strecke einen bislang noch unbekannten Pkw und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden Pkw Opel Mokka zusammen.

Die 75-jährige Beifahrerin im entgegen kommenden Pkw verstarb noch an der Unfallstelle. Der 84-jährige Fahrer des entgegen kommenden Pkw wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 61-jährige schwer verletzte Fahrer des Pkw Dacia wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landau wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter eingeschaltet. Die Unfallstelle ist für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere die Insassen des Pkw, welcher vor dem Zusammenstoß überholt wurde, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Abfahrtskontrollen

Edesheim/A65 (ots) – Kurz vor 22 Uhr zum Ende des Sonn- und Feiertagsfahrverbots, wurde auf den beiden Tank- und Rastanlagen „Pfälzer Weinstraße West und Ost“ die Kraftfahrer hinsichtlich ihrer Fahrtauglichkeit kontrolliert. Dabei konnte ein 46-jähriger Mann mit 2,83 Promille angetroffen werden, der um 22 Uhr mit seinem Sattelzug die Rastanlage verlassen wollte.

Seine Ladepapiere sowie der Fahrzeugschlüssel wurden bis zur vollständigen Nüchternheit sichergestellt. Auch bei einem 35-jährigen Kraftfahrer mussten die Fahrzeugschlüssel einkassiert werden, weil er 0,93 Promille Atemalkohol intus hatte.

PKW mutwillig beschädigt

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum vom 30.04.2024 ab 23 Uhr bis 01.05.2024 um 01:40 Uhr, war der silberne Audi eines 31-Jährigen in der Königstraße 71 geparkt. In dieser Zeit schlug ein derzeit unbekannter Täter vermutlich mit der Faust auf den geparkten PKW, wodurch die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06343-9334-0 bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden

Einbruchsversuch in Bürogebäude

Niederhorbach (ots) – In der Nacht von 30.04. auf den 01.05.2024, versuchte ein bislang noch unbekannter Täter in der Bahnhofstraße, die Zugangstür zum Büro einer Zimmerei aufzubrechen, was nicht gelang.

Der angerichtete Sachschaden wird auf 1.500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl mit anschließender Verwertungstat

Schweighofen (ots) – Am Dienstag 30.04.2024 gegen 14:30 Uhr, befand sich eine 50-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Schweighofen. Vermutlich wurde beim Bezahlvorgang mittels EC-Karte ihre PIN an der Kasse ausgespäht.

Anschließend wurde sie auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes von einem Mann unter einem Vorwand angesprochen. Dies nutzte ein weiterer Täter aus und entwendete in dieser Zeit die Geldbörse aus dem Kofferraum der Dame. Kurze Zeit später wurde mit der EC-Karte der Frau ein niedriger, vierstelliger Eurobetrag auf der Volksbank in Steinfeld abgehoben.

Ein Täter wurde beschrieben als etwa 40 Jahre alt, „südländischer Typ“, kurze dunkle Haare, kurzer Vollbart, Unterarme tätowiert, trug Badeschuhe, eine braune Stoffhose und ein weiß gemustertes Poloshirt. Der zweite Täter, um die 40-50 Jahre alt, trug eine schwarze Cap, ein blaukariertes Hemd sowie eine kurze schwarze Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06343-9334-0 bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Um sich vor solchen Taten zu schützen, rät die Polizei:

Achten Sie bei der Eingabe der PIN am Geldausgabeautomaten oder im Handel am Kassenautomaten darauf, dass niemand den Vorgang beobachten kann; bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt auf Distanz zu bleiben.

Verdecken Sie die PIN-Eingabe, indem Sie die Hand oder Geldbörse als Sichtschutz dicht über die Tastatur halten. Dies erschwert ein Ausspähen erheblich.

Sachbeschädigung an PKW

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum 29.04.2024 ab 19:10 Uhr bis 30.04.2024 um 07 Uhr, wurde an einem in der Bismarckstraße am Straßenrand geparkten PKW VW die Beifahrerseite mittels einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Kein Führerschein – Pause dauert länger

Edesheim (ots) – Am Dienstagabend wurde ein 21-Jähriger auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dem jungen Mann in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er somit illegal das Fahrzeug führte.

Da sein Führerschein zur Fahndung ausgeschrieben war, wurden sowohl Fahrzeug als auch Fahrer erfolglos danach durchsucht. Letztlich wurde dem Mann aus dem Landkreis Böblingen die Weiterfahrt untersagt und der Schlüssel zu seinem Fahrzeug sichergestellt.

Seine Pause auf der Raststätte dürfte sich somit unerwartet verlängert haben.