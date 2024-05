Auseinandersetzung nach Club-Besuch

Mainz-Altstadt (ots) – Am frühen Mittwoch 01.05.2024 gegen kurz vor 07 Uhr, kam es nach einem Clubbesuch in der Mainzer Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen in der Holzhofstraße. Beteiligt waren hierbei 2 Männer aus Rüsselheim und 2 Frauen aus Mainz.

Laut Angaben der 23- und 25-jährigen Männer aus Rüsselsheim, gab es bereits in einem Club in der Mainzer Altstadt Streit mit den beiden Frauen. Beim verlassen des Lokals kam es zu Handgreiflichkeiten. Die beiden 33- und 39-jährigen Frauen aus Mainz, griffen die beiden jungen Männer unvermittelt an. Dem 23-Jährigen wurde dabei mit einem massiven Blockabsatz-Schuh auf den Kopf geschlagen.

Die beiden Frauen wiederum gaben der Polizeistreife gegenüber an, dass sie durch die beiden Rüsselsheimer bereits im Club beleidigt und gegen ihren Willen am Gesäß berührt wurden. Vor dem Lokal zogen die beiden Männer die beiden Frauen an den Haaren und traktierten sie mit Schlägen und Tritten.

Beide Frauen wiesen Verletzungen in Form von Abschürfungen und Hämatomen auf. Der 23-jährige Rüsselsheimer erlitt durch den Schlag mit dem Schuh eine Platzwunde. Sein 25-jähriger Begleiter blieb unverletzt.

Neben dem Tatbestand der einfachen und gefährlichen Körperverletzung wird der Tatbestand der sexuellen Belästigung geprüft. Da alle Beteiligten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unter Alkoholeinfluss standen ist der genaue Ablauf der derzeit unklar. Alle vier Beteiligten werde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens erneut zur Sache angehört.

Auseinandersetzung im Volkspark

Mainz-Oberstadt (ots) – Auslöser einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Volkspark, am frühen Mittwoch 01.05.2024 gegen 18:50 Uhr, war letztendlich ein Streit zwischen Kleinkindern. Als sich die zugehörigen Begleitpersonen einmischten, kam es zu Handgreiflichkeiten.

Eine Gruppe von ca. 35 Personen konnten durch mehrere Polizeistreifen angetroffen und die Streitparteien voneinander getrennt werden. Es stellte sich heraus, dass sich aufgrund von voran gegangenen Streitigkeiten zwischen Kindern, die Begleitpersonen zum Grillplatz der „gegnerischen Partei“ begaben. Hier kam es dann nach einer verbalen Auseinandersetzung zu Körperverletzungen zwischen mehreren Jugendlichen.

Insgesamt wurden gegen 3 Beschuldigte Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zwei der Heranwachsenden wurden leicht verletzt und mussten nicht medizinisch versorgt werden. Alle anderen umstehenden Personen waren nach derzeitigem Kenntnisstand nicht strafrechtlich beteiligt.

betrunken die Vorfahrt genommen

Mainz-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 01.05.2024 passierte gegen 01:13 Uhr, ein Hyundai i30 vor einem Streifenwagen der PI Mainz 1 die Ampel in Bereich der Kaiserstraße Richtung Parkusstraße kommend. Das Problem dabei: ein offensichtlicher Rotlichtverstoß, denn die Ampel zeigte bereits Grün, für eine Streifenwagenbesatzung die in Richtung Gärtnergasse fahren wollte.

Der Wagen wurde anschließend durch die Polizeistreife angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei schlug der Polizeistreife erheblicher Alkoholgeruch entgegen, außerdem lallte die 27-jährige Fahrerin stark. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Fahrt war damit beendet, die 27-Jährige musste zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Dienststelle kommen und sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Kreis Mainz-Bingen

Unfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Bodenheim (ots) – Am 01.05.2024 um 02.42 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortsrandstraße in Bodenheim. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer fuhr aus Richtung Bodenheim kommend in Richtung Gau-Bischofsheim. Im Verlauf der Straße kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden neben dem Fahrzeug auch ein Laternenmast sowie mehrere Leitpfosten beschädigt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte eine Alkoholisierung beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 EUR geschätzt.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.