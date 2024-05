Fahrerin unter Alkoholeinfluss kontrolliert

Worms-Innenstadt (ots) – Am Mittwoch 01.05.2024 gegen 16 Uhr, wurde eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Bensheim mit ihrem mitgeführten PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor wurde der genannte Pkw aufgrund einer auffälligen Fahrweise der Polizei gemeldet.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin unter einem Alkoholeinfluss von 2,03 Promille stand. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Körperlichen Angriff in Cafébar – Täter in Haft

Worms (ots) – Bereits am Mittwoch 17.04.2024 kam es in einer Wormser Cafébar zu einem körperlichen Angriff, bei welchem ein 52-jähriger Mann durch einen 48-jährigen Gast unvermittelt mit einem messerähnlichen Gegenstand angegriffen und verletzt wurde. Der nicht ordnungsbehördlich gemeldete Täter konnte im Anschluss an seine Tat flüchten, wurde jedoch im Rahmen der Ermittlungen zweifelsfrei identifiziert.

Am Sonntag 28.04.2024 gegen 16:40 Uhr trat der 48-jährige Täter erneut mit, jedoch in einer anderen Cafébar in Worms in Erscheinung. Hierbei verletze er plötzlich einen 43-jährigen Mann aus

Kleinniedesheim, der ebenfalls zu Gast in der Cafébar war. Als Tatwerkzeug verwendete der Täter erneut einen messerähnlichen Gegenstand. Der Täter wurde im Anschluss an die Tat durch mehrere Gäste festgehalten. Bei dem Eintreffen der Polizei konnte er widerstandslos und unverletzt festgenommen werden.

Ihm wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Gestern

Vormittag erfolgte seine richterlichen Vorführung am Amtsgericht Mainz, gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 48-jährige Beschuldigte sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Auch der 43-jährige Mann erleidet mehrere nicht lebensbedrohliche Schnittverletzungen, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Der Täter äußerte sich vor Ort nicht zu dem Tatgeschehen. Motiv und Vorbeziehung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zwischenzeitlich wurde die Tat vom 17.04.2024 seitens der Staatsanwaltschaft Mainz als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an und werden durch das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz, K11 geführt.

Kreis Alzey-Worms

Körperverletzung zwischen Auto- und Radfahrer – Zeugenaufruf!

Alzey (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Auto- und einem Radfahrer kam es am heutigen 02.05.2024 gegen 11 Uhr, im Bereich der Ostdeutschen Straße kurz vor der Einmündung zur Nibelungenstraße. Aufgrund eines Überholmanövers gerieten die beiden Verkehrsteilnehmer hier aneinander.

Ein weiterer, zufällig vorbeikommender Radfahrer, welcher den Autofahrer davon abhalten wollte den ersten Radfahrer weiter anzugreifen, wurde von diesem dann ebenfalls noch attackiert. Am Ende waren alle drei Beteiligten verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen die Angaben zum Beginn/Ausgangspunkt der Auseinandersetzung machen können sich unter 06731/911-0 zu melden.

Trickdiebstahl zum Nachteil eines 85-jährigen Alzeyer

Alzey (ots) – Bereits am Dienstag 23.04.2024 gegen 15:30 Uhr, wurde ein 85-jähriger Mann auf dem Parkplatz Ostdeutsche Straße in Alzey Opfer eines Trickdiebstahls. Als er mit seinem Fahrzeug ausparken wollte, öffnete ein ihm unbekannter Mann seine Autotür und bat ihm seinen noch gültigen Parkschein an. Der Täter beugte sich unaufgefordert ins Fahrzeug und legte den Parkschein auf das Armaturenbrett.

Währenddessen griff er dem Mann unbemerkt in die Jackentasche und entwendete dessen Geldbeutel mit 300 Euro Bargeld und zwei Bankkarten. Der Täter wird als 30-40-jähriger Südländer im Alter von 30-40 Jahren mit kurzen dunklen Haaren und Oberlippenbart beschrieben. Wer hat am Montag 23.04.2024 gegen 15:30 Uhr eine solche Person auf dem Parkplatz beobachtet, oder wurde selbst angesprochen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110

Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten

Wachenheim (ots) – Am Mittwoch 01.05.2024 gegen 18:15 Uhr, befuhr der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrades die Wormser Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße, als er ein vor ihm fahrendes Leichtkraftrad überholte. Im Rahmen dieses Überholvorganges übersah er eine 36-jährige Frau, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem 10-jährigen Sohn den dortigen Fußgängerüberweg querte.

Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen die Frau und ihr Sohn leichte Verletzungen erlitten. Mutter und Sohn wurden durch den Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Fahrer des Leichtkraftrades blieb unverletzt, es entstand leichter Sachschaden am Leichtkraftrad. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt, das verkehrsrechtliche Fehlverhalten beläuft sich auf ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und der Eintragung eines Punktes beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Neben dem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.