Hund von Fahrrad überfahren, Fahrradfahrer flüchtet

Merxheim (ots) – Am 01.05.2024 gegen 16.30 Uhr, spaziert ein 56-jähriger Fußgänger zusammen mit seinem Sohn und dem angeleinten Hund (Yorkshire Terrier) auf der linken Seite der Nahestraße in Blickrichtung Bad Sobernheim. Der Hund läuft dabei rechts vom Fußgänger, als er in Höhe der Mehrzweckhalle von einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer überfahren wird.

Der ältere Fahrradfahrer, welcher mit einer älteren Fahrrad fahrenden Dame unterwegs war, hielt kurz an, entschuldigte sich und setzte seine Fahrt in Richtung Bad Sobernheim fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Der kleine Hund verstirbt kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht auf. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

Motorradfahrer fährt durch Schild

Callbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots) – Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt ein 44-jähriger Motorradfahrer am Mittwochmittag von der Fahrbahn ab. Zuvor fuhr er mit seiner Harley-Davidson auf der B420 von Unkenbach in Richtung Lauterecken.

Kurz vor dem Ortseingang Callbach verlor der 44-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und brauste er auf das „Willkommen“-Schild der Ortsgemeinde zu.

Der Motorradfahrer durchbrach das Schild und kam an einem dahinter stehenden Verkehrszeichen zum Stehen. Das Fahrzeug wurde hierbei beschädigt und im Anschluss abgeschleppt. Auch der Fahrer verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |pilek

Betrunkener PKW-Fahrer gibt sich als sein Bruder aus und flüchtet

Bad Kreuznach (ots) – Am Dienstag 30.04.24 gegen 02:57 Uhr führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach mit einem 30 Jahre alten Bad Kreuznacher eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle kann bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille.Nachdem dem jungen Mann die Mitnahme zur Dienststelle zwecks Blutentnahme eröffnet wurde, flieht er in einem unbeobachteten Moment fußläufig von der Kontrollörtlichkeit. Im Rahmen der Nacheile kann er gestellt und letztendlich nach Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts fixiert werden.

Der polizeilich bereits in Erscheinung getretene Beschuldigte gibt sich zunächst als sein jüngerer Bruder aus, kann aber durch einen lebensälteren Kollegen und im Rahmen eines polizeilichen Personenfeststellungsverfahrens identifiziert werden. Ihm wird eine Blutprobe entnommen.