Negativer Bockwurst-Geschmackstest führt zu Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots) – Nachdem eine Bockwurst den Geschmack eines 43-Jährigen nicht gerecht wurde, eskalierte die Situation am Mittwoch 01.05.2024. Gegen 10 Uhr orderte der Mann in einer Tankstelle im Stadtgebiet das Objekt der Begierde. Nachdem er aber etwas an dem Produkt auszusetzen hatte, kam es zwischen ihm und dem Verkäufer zum Streit. Letztendlich warf der 43-Jährige die Wurst über den Tresen in die Auslage.

Zudem begann der unzufriedene Kunde, den Angestellten zu beleidigen und zu bedrohen. In seiner Rage schlug der Mann schließlich nach einer aufgehängten Plexiglasscheibe, die den Tankstellenmitarbeiter im Gesicht traf. Voller Zorn griff der Angreifer nun nach einer Wodkaflasche und zerschmetterte diese im Verkaufsraum. Damit aber nicht genug: Der Mann schnappte sich jetzt weitere Spirituosen sowie Bierdosen und wollte sich damit aus dem Staub machen.

Dem 18-jährigen Verkäufer gelang es aber, den Langfinger einzuholen und festzuhalten. Hierbei kam es zum Gerangel, wodurch der mutmaßliche Dieb zu Boden stürzte. Der Angestellte konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreife an der Flucht hindern. Den 43-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen, wegen Verdacht der Köperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, sowie des räuberischen Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Streit unter Kindern führt zu Gewalt unter Erwachsenen

Kaiserslautern (ots) – Aufgrund einer verbalen Auseinandersetzung zwischen 2 Kindern, kam es am Mittwoch 01.05.2024 gegen 16:20 Uhr, auf einem Spielplatz in der Slevogtstraße zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen zog ein 42-jähriger Vater, nachdem er den Disput bemerkte eines der Kinder am Arm. Dies rief die 24-jährige Mutter auf den Plan, die damit nicht einverstanden war, dass ihr Sohn angefasst wurde.

Der anschließende Streit gipfelte darin, dass plötzlich ca. 15 Männer auf den Spielplatz kamen und aus deren Reihe der 42-Jährige unvermittelt angriffen wurde. Hierbei wurde der Mann verletzt. Nachdem sich das Opfer in eine Einfahrt flüchten konnte, folgten ihm die Angreifer. Einer der Beteiligten soll nun ein Schlagwerkzeug gezogen und den 42-jährigen Mann damit bedroht haben. Durch das Einschreiten von Zeugen konnte aber schlimmeres verhindert werden.

Täterbeschreibung:

männlich, 170 cm groß, gebräunter Teint, kräftige Statur, dunkle Haare und Bart. Er führte ein Schlagwerkzeug mit sich.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Männer nicht mehr vor Ort. Eine anschließende Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern blieb ebenfalls ohne Erfolg. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen: Wer hat den Vorfall gegen 16:20 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wem ist dieser Mann aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen genommen. |kfa

Geklärte Unfallfluchten durch Zeugenhinweise

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in der Nordbahn- und in der Augustastraße jeweils zu einer Unfallflucht. In beiden Fällen wurde durch einen

vorbeifahrenden PKW der Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fahrzeuges beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernten sich die beiden Fahrer von der Unfallstelle.

Durch aufmerksame Zeugen, konnten die verantwortlichen Fahrzeugführer ermittelt werden.

Auf den 81-jährigen Fahrer eines VW Touran und die 74-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia kommt nun ein Strafverfahren zu.|PvD