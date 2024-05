Neustadt: Großes Einweihungsfest am 04. Mai 2024 auf dem neuen Spielplatz in der Weststadt

Neustadt an der Weinstraße – Die Weststadt freut sich über einen neuen Spielplatz. Und das soll selbstverständlich angemessen im Rahmen eines Festes am Tag der Stadtbebauförderung am Samstag, 4. Mai, von 11 bis 15 Uhr, gewürdigt werden.

Gebaut wurde das Schmuckstück in der Volksbadstraße neben der TSG-Turnhalle. Investiert wurden in Spielgeräte und Aufenthaltsqualität rund 600.000 Euro.

Geplant sind:

Hüpfburg

Kinderschminken

Basteltisch („Samenbomben“) + Malsachen zum freien Malen

Spielplatz-Rallye (mit kleinen Mitmachpreisen)

Spieletasche für freies Spiel (Springseile, Pedalos, 4gewinnt, Balancierbrett, Bälle etc.)

Waffelstand und Getränke (Engagierte Jugend Neustadt – EJN)

Der Tag der Städtebauförderung ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag und Deutschem Städte- und Gemeindebund. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über ihre Projekte, Planungen und Erfolge der Städtebauförderung.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind sehr herzlich eingeladen!