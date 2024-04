Karlsruhe – Pkw-Unfall mit drei Verletzten sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw am

Mittwochmittag auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe wurden drei Personen

leicht verletzt.

Nach bisherigen Feststellungen wollte ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem

Renault gegen 12:45 Uhr bei der Auffahrt Ettlingen auf die Autobahn in Richtung

Norden auffahren. Aus noch unklarer Ursache verlor er beim Beschleunigen die

Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet dadurch auf die Durchgangsfahrbahnen.

Hierbei kollidierte er mit einer 53-jährigen Skoda-Fahrerin.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer sowie der 18-jährige Beifahrer des

Renault leicht verletzt. Die alarmierte Feuerwehr befreite die eingeschlossene

Skoda-Fahrerin aus ihrem Fahrzeug, auch sie wurde bei dem Unfall leicht

verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten anschließend in Krankenhäuser.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Beide

Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden.

Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn für circa 45 Minuten voll gesperrt

werden. Es bildete sich ein Stau von bis zu 12 Kilometern Länge.

Karlsruhe – Einbrecher von Anwohner überrascht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am

Montagvormittag gegen 11:30 Uhr offenbar über ein Fenster Zutritt zu einem

Wohnhaus in der Burgstraße im Stadtteil Wolfartsweier. Als ein Anwohner das

offenstehende Fenster bemerkte und den Einbrecher ansprach, flüchtete der

Unbekannte zu Fuß über den Garten des Anwesens in Richtung Ortsmitte.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen Mann im Alter von ca. 30 Jahren

handeln. Dieser habe eine schwarze Steppjacke, ein weißes Oberteil sowie eine

schwarze Hose getragen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Festnahme am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend (29. April) hat die Bundespolizei am Karlsruher

Hauptbahnhof einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann festgestellt.

Der äthiopische Staatsangehörige wurde gegen 20:15 Uhr am Hauptbahnhof von den

Beamten kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien

stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen Erschleichen von

Leistungen durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorlagen.

Gegen die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 668 Euro hätte der

23-Jährige eine Haftstrafe abwenden können. Den Geldbetrag konnte er jedoch

nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Mit Haftbefehl gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen (29. April) hat die Bundespolizei einen mit

Haftbefehl gesuchten Mann am Karlsruher Hauptbahnhof festgestellt.

Gegen 09:50 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den deutschen

Staatsangehörigen am Karlsruher Hauptbahnhof. Hierbei stellte sich heraus, dass

der Mann wegen Erschleichen von Leistungen von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 43-Jährige konnte Strafe in Höhe von

577,50 Euro nicht bezahlen und wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.