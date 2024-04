Mannheim: Unbekannter beschädigt PKW – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bisher unbekannter Täter hat zwischen Samstagmittag, 12 Uhr

und Montagmorgen, 9 Uhr, einen im Saalfelder Weg abgestellten VW zerkratzt.

Sowohl an der Motorhaube, dem Kotflügel sowie beide Türen an der Fahrerseite

entstanden Kratzschäden im Wert von mindestens 1.000 Euro. Zeugen, welche

sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung

zu setzen.

Mannheim: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 3:15 Uhr fiel einer Streife auf der

Kurpfalzbrücke ein E-Scooter-Fahrer auf, welcher in Richtung der Mannheimer

Innenstadt unterwegs war. Bei der späteren Kontrolle des 28-jährigen Mannes

stellten die Polizistinnen und Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest.

Ein Urintest verlief daraufhin positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Der

Mann, welcher auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben musste, erwartet nun

eine Anzeige wegen der Drogenfahrt und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz.

Mannheim: Gaststätteneinbrecher festgenommen

Mannheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr meldete eine aufmerksame

Zeugin einen Einbruch auf ein Gaststättengelände im Friedrichsring. Die

informierte Polizei konnte kurz darauf einen 49-Jährigen im Gaststättenbereich

festnehmen. Dieser hatte zuvor den Zaun des Geländes bei Seite geschoben und

Inventar im Gesamtwert von 100 Euro eingesteckt. Bei der anschließenden

Durchsuchung des Mannes stellten die Beamtinnen und Beamten noch geringe Mengen

Betäubungsmittel sicher. Auf dem Polizeirevier wurde der Mann

erkennungsdienstlich behandelt und gab eine DNA-Probe ab. Gegen ihn wird nun

wegen Einbruchs und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Mannheim: Schlägerei an der Linie 1 Endhaltestelle Schönau – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Gestern gegen 12:36 Uhr kam es an der Straßenbahn

Endhaltestelle Schönau zum Streit von in der Spitze bis zu zehn Personen. In

diesem Zusammenhang wurden wechselseitig Körperverletzungsdelikte begangen.

Teilweise sollen sogar Steine aus dem Gleisbett entnommen und geworfen worden

sein. Über Hintergründe oder weitere Tatumstände liegen derzeit noch keine

Erkenntnisse vor. Die Polizei war schnell zur Stelle und konnte den Streit

schlichten

Der Polizeiposten Schönau hat die Ermittlungen übernommen und wird bei der

Staatsanwaltschaft gegen die Tatverdächtigen Strafanzeigen wegen

Körperverletzung vorlegen.

Personen die sachdienlichen Angaben machen können, oder weitere Geschädigte

werden gebeten sich unter 0621-77323-0 beim Polizeiposten Schönau zu melden.

Mannheim: Müllcontainer in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen, gegen 00:40 Uhr, setzte eine bislang

unbekannte Täterschaft zwei Papier-Müllcontainer auf einem Schulgelände in

Brand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Umliegende

Gebäudeteile wurden nicht beschädigt, da sich die Müllcontainer freistehend auf

dem Schulhof befanden. Lediglich eine Straßenlaterne wurde durch die

Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden kann derzeit nicht

beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben

können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu

melden.

Mannheim: Maimarktbesucherin lässt Hund im Auto – durch Polizei gerettet!

Mannheim (ots) – Ein aufmerksamer Maimarktbesucher informierte am Montag die

Kolleginnen und Kollegen der Sonderwache auf dem Maimarkt, nachdem er um 14:15

Uhr einen Hund in einem geparkten Auto festgestellt hatte. Der Hund bellte zwar

die ganze Zeit im Auto, wirkte allerdings bereits geschwächt, was auch auf die

sommerlichen Temperaturen zurückzuführen sein könnte. Ein Streifenteam begab

sich daraufhin zum Parkplatz, machte das Auto schnell ausfindig und konnte den

sichtlich gestressten und geschwächten Hund aus seiner misslichen Lage befreien.

Die Hundebesitzerin hatte die Seitenscheiben leicht heruntergelassen, so dass es

den Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen möglich war, das Fahrzeug zu öffnen.

Auf der Sonderwache stillte der kleine Terrier-Mix zunächst seinen fast

unstillbaren Durst und holte sich ausreichend Streicheleinheiten. Gegen 18:30

Uhr suchte die Besitzerin die Maimarktwache auf, um den Hund abzuholen. Gegen

sie wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Aufgrund der steigenden Temperaturen weist die Polizei darauf hin, Tiere nicht

unbeaufsichtigt und über einen längeren Zeitraum im Fahrzeug zu belassen.

Mannheim: Präventionsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren beim Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim (ots) – Immer mehr ältere Menschen fallen skrupellosen Betrügern zum

Opfer. Wie erkennt man gängige Betrugsmaschen sofort? Und wie sollte man sich im

Fall der Fälle am besten verhalten? Das erfahren Seniorinnen und Senioren bei

einer Präventionsveranstaltung im Polizeipräsidium Mannheim.

Wir beraten Sie gerne zu den Themen Enkeltrick, Schockanruf und falsche

Polizeibeamte. Wann: Dienstag, 21. Mai 2024, 10.00 – 12.00 Uhr Wo:

Polizeipräsidium Mannheim, Raum Kurpfalz, L6 1, 68161 Mannheim

Eine Anmeldung ist möglich bis zum 8. November 2023 bei der Geschäftsstelle der

Kriminalprävention unter 0621 174-1201 oder per E-Mail unter

mannheim.pp.praevention@polizei.bwl.de. Bitte geben Sie bei Anmeldung Ihre

Kontaktdaten mit telefonischer Erreichbarkeit an.

Infos und Tipps zu verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie außerdem auf:

http://www.polizei-beratung.de

Mannheim: Unfall mit 42.000 Euro Schaden nach Überholvorgang

Mannheim (ots) – Am Montagmittag gegen 13:30 Uhr überholte ein 65-jähriger Mann

mit seinem VW Passat einen LKW in der Wasserwerkstraße. Beim Überholvorgang

kollidierte der Mann mit einem aus Richtung Viernheim kommenden VW Tiguan. Durch

die Wucht des Aufpralls wurde der Passat-Fahrer über den Gehweg auf die

angrenzende Friedhofsmauer geschleudert. Sowohl der Passat-Fahrer als auch der

46-Jährige im VW-Tiguan wurden durch den Rettungsdienst verletzt in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beträgt 42.0000 Euro. Der

Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang

übernommen.

Betäubungsmittel aufgefunden

Mannheim (ots) – Ein 32-Jähriger führte am Montagabend (29. April) am Mannheimer

Hauptbahnhof Betäubungsmittel mit sich.

Gegen 20:35 Uhr wurde der deutsche Staatsangehörige durch eine Streife der

Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof routinemäßig kontrolliert. Während der

Kontrolle wurden in der Jackentasche ein Päckchen mit 52,66 Gramm Amphetamin

aufgefunden und sichergestellt.

Der Sachverhalt wurde an das zuständige Fachdezernat des Polizeipräsidiums

Mannheim übergeben.