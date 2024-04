Einbruch in zwei Geschäfte

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag eine

Bäckereifiliale in der Merkurstraße heimgesucht. Zwei Mitarbeiterinnen stellten

am frühen Morgen fest, dass die Kassen hinter dem Verkaufstresen herausgerissen

waren. Beute machten die Täter offensichtlich keine, hinterließen aber einen

Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 2.500 Euro schätzt.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Tat in Zusammenhang mit dem Einbruch

in ein Kaffeegeschäft stehen könnte. Die Filiale befindet sich in unmittelbarer

Nachbarschaft zur Bäckerei. Am Morgen stellte ein Zeuge fest, dass die Tür zu

dem Geschäft aufgehebelt war. Die Einbrecher durchsuchten in der Nacht Schränke

und Vitrinen. Sie stahlen Goldschmuck. Auch hier entstand vierstelliger

Sachschaden, den die Beamten auf mindestens 1.500 Euro schätzen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen

2 Uhr und 7 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620

an die Kripo Kaiserslautern zu wenden. |erf

Ungewöhnliche Fundsache

Kaiserslautern (ots) – Hinter einem Glascontainer in der Bremerstraße haben

Arbeiter am Montag mehrere Abfallsäcke mit brisantem Inhalt festgestellt.

Die Angestellten der Stadtbildpflege waren am Vormittag auf die Säcke aufmerksam

geworden. Nach einem Blick in die Müllbeutel alarmierten sie die Polizei. In den

Plastiktüten befanden sich Cannabis-Pflanzen. Wie sich herausstellte, brachten

die frischen Pflanzenteile etwa 23 Kilogramm auf die Waage. Wer sie hinter dem

Glascontainer „entsorgte“, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei

nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Nebelschlussleuchte bringt es an den Tag

Kaiserslautern (ots) – Weil er ohne erkennbaren Grund mit eingeschalteter

Nebelschlussleuchte umherfuhr, hat die Polizei am späten Montagabend einen

Autofahrer im Stadtteil Erlenbach gestoppt. Als die Beamten den Mann am Steuer

kontrollieren wollten, schlug ihnen aus dem Wageninneren starker Alkoholgeruch

entgegen. Sie baten deshalb den Fahrer zum Atemalkoholtest – Ergebnis: 1,25

Promille.

Der 47-Jährige musste daraufhin sein Auto stehen lassen und die Polizisten zur

Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann

kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Wer hat die Holzbank zerstört?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Steinstraße einen Schaden

von mehreren tausend Euro angerichtet. Sie zerstörten eine Holzbank vor einem

Café. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagnacht, 3 Uhr.

Mitarbeiter eines benachbarten Lokals wurden in der Nacht auf den Schaden

aufmerksam und fertigten Bilder. Hinweise auf die Täter konnten sie allerdings

nicht geben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas aufgefallen

ist, oder die Personen gesehen haben, die sich an der Bank zu schaffen gemacht

haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631

369-2150 entgegen. |cri

Kunden „überfallen“ Lebensmittelmarkt

Kaiserslautern (ots) – Eine unbedachte Handy-Nachricht hat am Montag einen

Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 50-Jähriger erhielt von seinem Arbeitskollegen die

Mitteilung, dass ein Lebensmitteldiscounter in der Vogelwoogstraße überfallen

werde. Weil der Kollege auf Rückrufe nicht reagierte, ging der 50-Jährige von

einer Ernsthaftigkeit der Nachricht aus. Er informierte vorsorglich die Polizei.

Einsatzkräfte rückten zu dem Einkaufsmarkt aus. Ein Überfall fand allerdings

nicht statt. Wie sich herausstellte, wollte der Arbeitskollege des 50-Jährigen

mit seiner Nachricht lediglich zum Ausdruck bringen, dass in dem Geschäft viel

los gewesen sei. |erf

Motorradfahrer verliert die Kontrolle

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht einen Motorradfahrer,

der am Montagabend auf der L382 von Baalborn in Richtung Otterberg unterwegs

war. Der Unbekannte fuhr eine Maschine der Marke Honda in den Farben beige-weiß.

Der Biker war indirekt an einem Unfall beteiligt, der sich gegen 19.45 Uhr in

einer langgezogenen S-Kurve etwa 700 Meter vor dem Ortseingang von Otterberg

ereignete. Seine Schilderung ist für die Polizei wichtig.

Nach den bisherigen Erkenntnissen überholte der Motorradfahrer kurz hinter dem

Ortsausgang von Baalborn einen in gleiche Richtung fahrenden Pkw. Ihm folgte ein

zweites Motorrad. Weil der Fahrer der nachfolgenden Maschine offenbar das

Fahrtempo nicht mithalten konnte, wurde der Abstand zwischen den beiden

Motorrädern größer.

Im weiteren Streckenverlauf verlor der Fahrer des zweiten Motorrads die

Kontrolle über seine Maschine – er geriet in den Grünstreifen neben der Fahrbahn

und stürzte. Dabei zog sich der 24-jährige Mann Verletzungen zu. Er wurde

vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde so

stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Der vorausfahrende Biker konnte nach dem Unfall nicht mehr ermittelt werden. Er

selbst oder Zeugen, denen das auffällige Motorrad bekannt ist, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |cri

Entwarnung: Kein Sprengstoff im Geldautomaten!

Contwig (Landkreis Südwestpfalz) (ots) – Die Polizei gibt Entwarnung: Die

mutmaßlichen Geldautomatensprenger haben keinen Sprengstoff in der Bank

zurückgelassen.

In den frühen Morgenstunden hatten sich Unbekannte an zwei Geldautomaten einer

Bank in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht (wir berichteten:

https://s.rlp.de/kTZLz). Weil nicht klar war, ob die Täter Explosives

deponierten, untersuchten Spezialisten der Polizei die Automaten. Ein

benachbarter Drogeriemarkt, das Rathaus und eine Kindertagesstätte blieben

vorsorglich geschlossen. Gegen 9 Uhr gaben die Entschärfer des

Bundeskriminalamts Entwarnung. Die weiträumige Absperrung wurde aufgehoben.

Aktuell dauert die Spurensicherung im Automatenbereich der Bank noch an. Die

Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. |erf