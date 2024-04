Unfall durch Fahrstreifenwechsel (Foto)

Edenkoben (ots) – Am Montag 29.04.2024 kam es gegen 20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen Landau Nord und der Rastanlage Pfälzer Weinstraße Ost. Ein 43-Jähriger Fahrzeugführer wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten.

Hierdurch konnte ein von hinten annähernder 49-Jähriger Fahrzeugführer nicht mehr abbremsen und fuhr dem davor fahrenden Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Aufgrund umherfliegender Trümmerteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Die A65 war zwecks Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten über beide Fahrstreifen bis circa 22:30 Uhr blockiert. Der Gesamtschaden beträgt ca. 90.000 EUR.

Diebstahl durch Haustürvertreter

Roschbach (ots) – Bei einer 93-jährigen Dame klingelte am späten Nachmittag (29.04.2024, 17:30h) ein junger Mann (schlank, südländisches Aussehen, dunkel gekleidet) und bot dieser Stützstrümpfe an. Für ein Verkaufsgespräch wurde der Vertreter nur kurz ins Haus gelassen, ein Verkauf kam jedoch nicht zustande. Später bemerkte die Dame, dass ihr Schlüsselbund mit allen Haus- und Türschlüsseln fehlte. Für die Schließanlagen müssen nun neue Zylinder besorgt werden.

Versuchter Einbruch in Südpfalz Therme

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht auf Montag 29.04.2024, brachen bislang unbekannte Täter in die Südpfalz Therme in Bad Bergzabern ein. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich über eine Seiteneingangstür gewaltsam Zutritt in das Foyer des Gebäudes. Entwendet wurde nichts, es entstand lediglich Sachschaden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau, Rufnummer 06341-287-0, oder mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Rufnummer 06343-9334-0, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Schwerpunktkontrolle auf B 38

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am 29.04.2024 wurde zwischen 14-20:30 Uhr in Schweigen-Rechtenbach auf der B38, eine Kontrolle zur Bekämpfung der Unfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie der Eigentumskriminalität durchgeführt. Gegen 13 Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet und Blutproben entnommen, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen.

Des Weiteren standen 3 kontrollierte Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss zwischen 1,1 und 1,7 Promille. Den Pkw-Fahrern wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zwei Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Neben den Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, ein Haftbefehl wegen Unfallflucht vollstreckt, eine Verwarnung wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes ausgesprochen und fünf Mängelberichte ausgestellt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 29.04.2024 wurde an einem geparkten roten Pkw VW Fox der linke Außenspiegel abgefahren. Der Pkw war zwischen 13:30-18 Uhr, auf Höhe der Steinfelder Straße 15, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Radfahrer auf L546 leicht verletzt

Kapsweyer (ots) – Am 29.04.24 gegen 16:45 Uhr, kam es auf der L546 zwischen Steinfeld und Schweighofen zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer eines Pkw Audi überholte auf Höhe von Kapsweyer einen vorausfahrenden Pkw und übersah hierbei einen vor dem Pkw nach links in die Hauptstraße abbiegenden Radfahrer.

Der 84-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte auf die Straße. Er wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 EUR.

Zwei Einbrüche – Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Zu zwei Einbruchsversuchen kam es in den vergangenen Tagen in der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach. Zunächst versuchten sich Unbekannte im Zeitraum von Freitag 26.04.2024 auf Montag 29.04.2024, über das Toilettenfenster gewaltsam Zutritt in ein in der Weinstraße gelegenes Restaurant zu verschaffen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und gelangten nicht ins Innere.

Die zweite Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag 27.04.2024 auf Montag 29.04.2024. Die Täter drangen über die Eingangstür gewaltsam in ein, ebenfalls in der Weinstraße gelegenes, Modegeschäft ein. Auch in diesem Fall konnten die Täter nichts erbeuten und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Bei beiden Taten entstand ein Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau, Rufnummer 06341-287-0, oder mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Rufnummer 06343-9334-0, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.