Fahrradfahrerin stürzt

Rülzheim (ots) – Am Montag 29.04.2024 gegen 16.50 Uhr, befuhr eine 30-jährige Radlerin die Germersheimer Straße. Dabei streifte sie aus Unachtsamkeit den Bordstein und stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lustadt (ots) – Am Montag 29.04.2024 um 16:10 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Autofahrer die Obere Hauptstraße und wollte in die Angelstraße abbiegen. Weil ein Kind unvermittelt die Fahrbahn überquerte, musste er bremsen. Der hinter ihm fahrende 26-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den PKW auf.

Das Kind habe sich danach mit seinem Fahrrad vom Unfallort entfernt. Es soll in Begleitung eines Jugendlichen gewesen sein. 1 Person wurde leicht verletzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail (pigermersheim@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim/Knittelsheim (ots) – Am Montag führte die Germersheimer Polizei Geschwindigkeitsmessungen in Knittelsheim und Germersheim durch. In der Hauptstraße von Knittelsheim waren insgesamt 7 Autofahrer zu schnell unterwegs.

Bei einer Messung in der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim wurden zusätzlich zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. An beiden Kontrollorten ging den Beamten zusätzlich je ein „Gurtmuffel“ ins Netz.