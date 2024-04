Mehrere PKW beschädigt

Neuhofen (ots) – Neuhofen In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht wurde der Polizei Schifferstadt eine männliche Person gemeldet, welche auf dem Parkplatz des Bürgerhauses die Heckscheibe eines geparkten PKW eingeschlagen hätte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 23-Jähriger Mann aus Neuhofen festgestellt und kontrolliert werden, auf den eine vorher erhobene Personenbeschreibung zutraf.

Im Rahmen der Personendurchsuchung konnte bei ihm unteranderem ein „Nothammer“ aufgefunden werden. Bei der anschließenden Überprüfung konnten bislang zehn weitere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, deren Scheiben eingeschlagen wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen eingeleitet. Hinweise können unter der Telefonnummer 06235-4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt gerichtet werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Römerberg (ots) – In der Schwegenheimer Straße wurde über das Wochenende (26.04.2024, 17:45 Uhr bis 28.04.2024, 14 Uhr) in einem Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen zunächst eine Glastür ein und stahlen danach aus dem Haus Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat etwas beobachtet oder ungewöhnliches gehört? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.