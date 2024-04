Germersheim: Girls‘ Day im Luftwaffenausbildungsbataillon

Germersheim – Auch im Jahr 2024 hatte die Südpfalz-Kaserne in Germersheim ihre Tore anlässlich des deutschlandweit stattfindenden Girls’ Day geöffnet. 27 Schülerinnen im Alter von 14 und 18 Jahren nutzten im Luftwaffenausbildungsbataillon diese Gelegenheit und gewannen einen Eindruck von der Bundeswehr. Körperliche Herausforderungen, Brandbekämpfung, Sehen bei Dunkelheit und eine Menge Spaß standen hier im Vordergrund.

Jugendoffiziere begrüßten

Aus den unterschiedlichsten Städten der Umgebung von Germersheim und auch aus Heidelberg und Karlsruhe reisten die Mädchen zur Südpfalz-Kaserne, in der sie von den Jugendoffizieren des Bataillons begrüßt wurden. Oberleutnant Noah F. und Oberleutnant Jonathan E. hießen die die Jugendlichen bei Ihrer Einweisung in den Tag im Luftwaffenausbildungsbataillon herzlich willkommen. Es folgt ein abenteuerlicher Tag mit einem abwechslungsreichen Programm so die Worte der beiden Offiziere.

Mit Helm und Handschuhen bewaffnet

So ging es für die Teilnehmerinnen von der Begrüßung direkt zur Einkleidung bei der erstmal alle mit Uniform ausgestattet wurden. Mit Helm und Handschuhen bewaffnet, ging es im Anschluss zur ersten Station. Am Beispiel eines Fettbrandes wurden auf die Gefahren von Feuer hingewiesen und die Teilnehmerinnen auf die Station eingestimmt. Hier wurden die Jugendlichen mit dem Umgang eines Feuerlöschers vertraut gemacht und jede durfte selbst Hand anlegen und ein Feuer löschen. Nach dem alle Brände erfolgreich gelöscht waren, hieß es erstmal Durchatmen. Das gemeinsame Mittagsessen bot hier die entsprechende Gelegenheit. Darüber hinaus war auch Zeit für den Austausch zwischen den Schülerinnen und Soldaten. So erklärten Einige bereits zum zweiten Mal an einem Girls-Day teilgenommen zu haben. Andere fühlten sich durch diesen Tag in ihrem Interesse oder gar der Entscheidung für den Soldatenberuf bestärkt.

Teamgeist und Leistungswille

Bei der Überwindung der Hindernisbahn war sowohl körperliche Leistungsfähigkeit als auch Teamgeist gefragt. Nicht nur die Einzelleistung, sondern auch das Team war hierbei gefragt. Nach einer Aufwärmphase wurde es dann ernst- jedes Hindernis galt es selbstständig zu überwinden. Bei der Eskalierwand merkten die Teilnehmerinnen schnell wie wichtig das Team als solches ist. Diese Station war eines der Highlights an diesem Tag.

Ebenso spannend war die Station Dunkelgang, bei der nach einer Einweisung in verschiedene Nachtsehgeräte das selbstständige durchqueren des Dunkelganges mit einem Nachtsehgerät geübt wurde. Unter Anleitung des Ausbildungspersonals des Bataillons wurde ein Nachtsichtgerät auf dem Helm befestigt, Handschuhe angezogen und dann ging es auch schon los.

Mit Rat und Tat präsent – Die Jugendoffiziere

Im Laufe des Tages gab es reichlich Informationen über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten bei der Bundeswehr – ob in Uniform oder zivil. Ebenso wie die beiden Jugendoffiziere, standen auch das Personal des Luftwaffenausbildungsbataillons, mit Rat und Tat zur Seite und beantwortete die Fragen der wissbegierigen Mädchen. Sowohl an der verschiedenen Station als auch beim Mittagessen, fand ein reger Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und dem Personal des Verbandes statt.

Ein interessanter Tag geht zu Ende

Am Ende des interessanten Tages mit vielen spannenden Gesprächen wurden alle Jugendlichen verabschiedet und traten ihre Heimreise mit neu gewonnen Eindrücken an.

Der Girls-Day im Luftwaffenausbildungsbataillon war wieder ein Erfolg sowohl für die Teilnehmerinnen als auch für das Stammpersonal! Auch im nächsten Jahr wird sich das Luftwaffenausbildungsbataillon wieder einmal mehr am Girls Day beteiligen.