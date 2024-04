Karlsruhe – Täterfestnahme nach mutmaßlicher Einbruchserie

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt nahmen am

frühen Morgen des 29.04.2024 einen 41-jährigen Mann in der Südstadt fest, der

verdächtigt wird, eine Serie von Kellereinbrüchen verübt zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der

41-Jährige für mehrere Einbrüche in Kellerabteile in Wohnhäusern der

Luisenstraße verantwortlich ist. Diese fanden vermutlich im Zeitraum vom 26.

April bis 29. April statt. Polizeibeamte beobachteten, wie der mutmaßliche Täter

gegen 01:00 Uhr nachts in der Luisenstraße Diebesgut in einen Pkw einlud. Im

Fahrzeug konnten diverse Einbruchswerkzeuge aufgefunden werden. Daraufhin nahmen

die Beamten den Mann fest. Bei der Durchsuchung der Wohnräume fanden die

Polizeibeamten mutmaßliches Diebesgut sowie größere Mengen an diversen

Betäubungsmitteln.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Beschuldigte am Montag dem

Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und befindet sich

mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bretten – Verkehrsunfall mit 3 lebensgefährlich verletzten Personen

Bretten (ots) – Ein 51-jähriger Autofahrer befuhr am Sonntagmorgen gegen 10.20

Uhr die B 35 von Bretten in Richtung Gondelsheim. Aus noch ungeklärter Ursache

kam er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein erster entgegenkommender Pkw-Lenker

noch ausweichen konnte und ihn lediglich seitlich streifte. Mit dem zweiten Pkw

kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei welchem sich die beiden

Fahrzeuginsassen im verursachenden Pkw sowie der 63-jährige Fahrer des

entgegenkommenden Pkws lebensgefährliche Verletzungen zuzogen. Mittels zweier

Rettungshubschrauber und Krankenwagen wurden sie in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert. Der 44 Jahre alte Fahrer des ausgewichenen Pkws wurde nur leicht

verletzt. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf etwa 38.000 Euro

geschätzt. Die B 35 war für Bergungs- und Fahrbahnreinigungsmaßnahmen bis gegen

14.30 Uhr komplett gesperrt.