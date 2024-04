Mannheim: Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am heutigen Nachmittag kollidierten gegen 13:30 Uhr in der

Thomas-Jefferson-Straße bei einem Frontalzusammenstoß zwei Fahrzeuge. Nach

bisherigen Erkenntnissen kam es im Zusammenhang mit einem Überholvorgang zu dem

Verkehrsunfall. Durch den Zusammenprall wurde ein Fahrzeug gegen eine Laterne

und einen Strommast geschleudert. Zu Verletzungen oder dem genauen Unfallhergang

liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Aktuell sind Polizei und

Rettungskräfte an der Unfallstelle im Einsatz.

Mannheim: Alkoholisierter VW-Fahrer flüchtet vor Streifenwagen

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr flüchtete ein

24-jähriger VW-Fahrer vor einer Streife, welche ihn gerade in dem Quadrat F2

kontrollieren wollte. Der Mann fuhr daraufhin mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit über zwei rote Ampeln und mehrmals in Einbahnstraßen entgegen

der Fahrtrichtung. Als der Mann letztlich sein Fahrzeug im Quadrat L1 abstellte

und zu Fuß die Flucht antrat, stürzte er und konnte festgenommen werden. Den

Grund für die Flucht und den Sturz konnten die eingesetzten Polizistinnen und

Polizisten schnell ausfindig machen. Der Mann war mit über 1,3 Promille deutlich

alkoholisiert. Außerdem ergaben sich erste Hinweise auf eine mögliche

Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der 24-Jährige musste neben einer

Blutprobe auch gleich seinen Führerschein abgegeben. Gegen ihn wird nun –

aufgrund seines rücksichtslosen Fluchtverhaltens – wegen der Durchführung eines

verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

ermittelt. Glücklicherweise wurden durch das Fahrverhalten nach bisherigen

Erkenntnissen keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.