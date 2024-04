Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt – Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr,

befuhr ein 54-Jähriger mit seinem E-Bike einen Feldweg parallel zur B291. Auf

Höhe eines Einkaufsmarktes in der Eichendorffstraße stürzte der Mann aus bislang

ungeklärter Ursache. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Radfahrer am Boden liegend

aufgefunden hatte, verständigte umgehend die Polizei.

Der am Boden liegende Radfahrer wies diverse Verletzungen auf und wurde zur

weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum jetzigen

Stand der Ermittlungen können keine Angaben zur Schwere der Verletzungen

getätigt werden.

Ersten Ermittlungen zu Folge hatte der 54-Jährige sein E-Bike der Marke Velor

durch ein Anbau-Set modifiziert, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ein

Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die genauen Ermittlungen zum

Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden

gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621

174-4111 zu melden.

Eberbach: Betrunken Unfall verursacht und dann geflüchtet – Zeugenaufruf!

Eberbach (ots) – Eine 44-jährige Touristin befuhr am Sonntag gegen 12:40 Uhr mit

einem Opel mit litauischem Kennzeichen die B 45 von der Landesgrenze Hessen bis

zur Einmündung der B 37 und beabsichtigte dort, nach links in Richtung

Eberbach/Mosbach abzubiegen. An der dortigen Ampel hielt sie an und rollte

vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung und aus Unachtsamkeit zurück. Hinter

ihr befand sich ein 52-jähriger Dacia-Fahrer, welcher genau wie die Frau, an der

Rotlicht zeigenden Ampel wartete. Durch das Zurückrollen des Opels wurde der

Dacia im Frontbereich leicht beschädigt, der Opel entsprechend im Heckbereich.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nachdem die Frau bemerkte, dass sie an ihren Hintermann gestoßen war, fuhr sie

schnell los, missachtet das immer noch für sie geltende Rotlicht der Ampel und

bog nach links auf die B 37 ab. Bei einer sofortigen Nachschau durch die

zwischenzeitlich informierte Polizei konnte die Frau mit ihrem Opel im Bereich

Eberbach-Lindach festgestellt und angehalten werden. Während dem Anhaltevorgang

stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten zudem noch fest, dass die Frau nicht

angeschnallt war und ihr Mobiltelefon während der Fahrt in der Hand hielt. Bei

der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizeikräfte, dass die Frau deutlich

unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Den Alko-Test beatmete die Frau

mit einem Wert von über zwei Promille.

Die Touristin wurde auf das Polizeirevier Eberbach mitgenommen, wo ihr zunächst

eine Blutprobe entnommen und anschließend der Führerschein abgenommen wurde. Sie

erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Das Polizeirevier Eberbach ist auf der Suche nach Zeugen und/oder Geschädigten,

die Angaben zur Fahrweise der Frau machen können. Diese soll auf ihrer Fahrt

eventuell mehrere Verkehrsteilnehmer sowohl Pkw-Fahrer als auch Motorradfahrer

im Gegenverkehr gefährdet haben.

Das Polizeirevier Eberbach nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06271/92100

entgegen.

Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht!

Hoffenheim (ots) – Am Samstag gegen 18:50 Uhr kollidierte ein unbekannter

Rollerfahrer in der Silbergasse mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos und

flüchtete anschließend. Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall auf den

Unfall aufmerksam und sah den Unbekannte mit dessen Roller auf der Fahrbahn

liegen. Nach dem Sturz sei dieser sofort wieder aufgestanden und flüchtete mit

dessen schwarz-roten Motorroller. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden

in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem

Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

B 45/B 37/Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei stellt flüchtige Unfallverursacherin mit mehr als 2 Promille

B 45/B 37/Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag, gegen 12:40 Uhr,

verständigte ein 52-jähriger Dacia-Fahrer die Polizei, da eine 44-jährige

Opel-Fahrerin auf der B 45 im Einmündungsbereich zur B 37 einen Unfall

verursachte und sich unerlaubt entfernte.

Der Opel der 44-Jährigen rollte in dem Einmündungsbereich rückwärts und stieß

dabei mit dem Heck gegen den dahinter wartenden Dacia. Ohne sich um den Schaden

zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin auf der B 37 in Fahrtrichtung

Mosbach und missachtete dabei eine rote Ampel.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die flüchtige Fahrzeugführerin in dem

Opel kurz vor Eberbach-Lindach feststellen. Sie bediente noch während der Fahrt

ihr Handy und missachtete zunächst die Anhaltezeichen der Beamten. Erst nach

mehrmaliger Aufforderung hielt die Fahrzeugführerin an und konnte einer

Kontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass diese ihr Fahrzeug

unter dem Einfluss von mehr als zwei Promille führte.

Für eine Blutprobenentnahme wurde die betrunkene Frau zur Dienststelle

verbracht. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss wurde sie aus

den polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun wegen einer

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss sowie des unerlaubten Entfernens

vom Unfallort verantworten.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

BAB 659/Viernheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

BAB 659/Viernheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 06:30 Uhr befuhr ein

51-jähriger Dodge-Fahrer die linke Spur der A656 in Richtung Weinheim. Die vor

ihm fahrende 37-jährige Mini-Fahrerin sah den zügig von hinten ankommenden

Autofahrer und wechselte auf die rechte Fahrspur, um diesem Platz zu machen.

Ersten Ermittlungen zu Folge wechselte auch der Dodge-Fahrer die Fahrbahn, um

verkehrswidrig von rechts zu überholen.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 51-Jährige ein Ausweichmanöver

durchführen und verlor die Kontrolle über dessen Auto. In der Folge geriet er in

die Böschung neben der Fahrbahn und überschlug sich. Zu einem Zusammenstoß der

Fahrzeuge kam es nicht.

Die Rettungskräfte konnten den 51-Jährigen aus dem Auto retten und verbrachten

diesen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zu dem

Verletzungsbild sowie zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben

gemacht werden.

Die Verkehrsgruppe BAB-Seckenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich telefonisch unter

der Telefonnummer 0621 47093-0 zu melden.