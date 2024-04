Heidelberg: Raub in der Altstadt – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr wurde

eine 20-Jährige ihrer Halsketten beraubt.

Diese war zuvor mit ihren zwei Freundinnen mit dem Bus vom Bismarckplatz zum

Universitätsplatz gefahren. Als sie dort ausstiegen, kam ein bislang unbekannter

Täter aus Richtung Heumarkt auf die Frauengruppe zu und suchte näheren Kontakt

zu dem Trio. Dies wollte die 20-Jährige schlussendlich energisch durch Treten

und Wegstoßen unterbinden. Der unbekannte Täter hielt sie jedoch in der Rangelei

weiter fest, riss ihr die Halsketten ab und flüchtete hiernach in Richtung

Marstallhof.

Der unbekannte Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 25-30 Jahre alt,

Südländischer Phänotyp,

Trug einen 3-5 Tage Bart,

Schlanke Statur, ca. 175 cm groß,

Bekleidet mit grauem Pullover und schwarzer Hose.

Bei den Halsketten handelt es sich um Modeschmuck, welcher als geringwertig

anzusehen ist.

Die 20-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung glücklicherweise nur leicht

verletzt, eine medizinische Untersuchung nimmt sie gegebenenfalls selbständig in

Anspruch.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum noch unbekannten

Täter oder zu dem Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Heidelberg: PKW zerkratzt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am vergangenen Freitag, zwischen 7 und 16 Uhr, zerkratzte ein

bisher unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Straße „im Weiher“ einen

dort abgestellten VW. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der Schaden im

mittleren dreistelligen Bereich, da sich der Kratzer auf eine Länge von rund

drei Metern über die Beifahrerseite bis hin zur Stoßstange erstreckt. Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg: Handy und Bargeld geraubt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr gingen drei Personen in der

Mittermaierstraße auf einen 29-jährigen Mann los. Nachdem die Täter den

Fußgänger zunächst mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen hatten, traten

sie mehrmals auf ihn ein. Danach nahm einer der Verdächtigen dem 29-Jährigen

dessen Handy und Bargeld ab. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in der Folge

bis in die Kurfürsten-Anlage. Schließlich konnte der 29-jährige Mann sich aus

dem Gerangel losreißen und sich in Sicherheit bringen. Die wenig später

informierte Polizei konnte in Tatortnähe wenig später drei Tatverdächtige

ausfindig machen. Im Rahmen der Ermittlungen wegen schweren Raubs wird nun näher

geprüft, ob sie für die Tat in Frage kommen. Der 29-Jährige erlitt leichte

Verletzungen. Da bisher nicht alle Tatumstände geklärt werden konnten, werden

Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.:

06221/1857-0 in Verbindung zu setzen.