Streit endet beinahe filmreif

Kaiserslautern (ots) – Mit einer fast filmreifen Szene endete am Freitagmorgen

der Streit eines Paares im Stadtteil Erfenbach. Allerdings zog sich der

beteiligte 42-Jährige bei seiner gewagten Aktion mehrere Wunden zu.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren der Mann und seine Partnerin aus noch

unbekannten Gründen miteinander in Streit geraten. Die Frau flüchtete daraufhin

in ihr Auto und wollte wegfahren. Beim Versuch, sie daran zu hindern, klammerte

sich der 42-Jährige am Außenspiegel auf der Beifahrerseite fest. Die Folge: Er

wurde mehrere Meter mitgeschleift und erlitt Schürfwunden am Rücken sowie an den

Beinen.

Die Polizei ermittelt nun einerseits wegen des Verdachts eines gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr und andererseits wegen des Verdachts der

Nötigung. |cri

Taxi blockiert und auf Motorhaube gelegt

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt die Polizei

seit Samstagabend gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 61-Jährigen wird

vorgeworfen, sich gegen 23 Uhr in der Bahnhofstraße absichtlich auf die Fahrbahn

gestellt zu haben, um ein herannahendes Taxi an der Weiterfahrt zu hindern. Als

die Fahrerin stoppte, legte sich der Unbekannte auf die Motorhaube des

Fahrzeugs.

Das „Spielchen“ wiederholte sich immer wieder, wenn die Taxi-Fahrerin versuchte,

den Mann zu umfahren. Hilfe suchend wandte sich die 72-Jährige daraufhin an die

Polizei.

Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der 61-Jährige unkooperativ und

sprunghaft, weshalb er vorsorglich gefesselt wurde. Hinzukommende Kollegen der

Bundespolizei berichteten, dass sie dem Mann bereits am Mittag wegen seines

Verhaltens einen Platzverweis ausgesprochen hatten, nachdem er im

Bahnhofsbereich randalierte.

Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 61-Jährige schließlich in

Gewahrsam genommen. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Um eine Strafanzeige

wird er nicht herumkommen… |cri

Auto kracht gegen Wohn- und Geschäftshaus

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag gegen die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses in der Eisenbahnstraße gefahren. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte der Mann Gaspedal und Bremse verwechselt. Beim Rangieren in eine Parklücke schoss plötzlich sein Wagen über den Gehweg und prallte gegen das Haus. Der Eingangsbereich und ein parkendes Auto wurden dabei beschädigt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Rettungsdienst kümmerte sich vorsorglich um den Fahrer. Sein Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mindestens fünfstelligen Betrag. Die Beamten nahmen den Unfall auf. |erf

Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag

auf Samstag in der Richard-Wagner-Straße unterwegs waren und eine

Auseinandersetzung beobachtet haben. Gegen 2.30 Uhr soll es auf dem Gehweg in

Höhe eines Lokals zu einer Körperverletzung gekommen sein. Einem 58-jährigen

Mann wurde von einem Unbekannten ohne erkennbaren Grund ins Gesicht geschlagen.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Das Opfer ging zunächst nach Hause, ohne die Polizei zu verständigen, und legte

sich schlafen. Erst als er am Samstagnachmittag seine Verletzung am Auge

ärztlich untersuchen ließ und eine Operation erforderlich wurde, entschloss sich

der Mann zur Anzeige. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2

zu melden. |cri

Wer hat den Unfallhergang beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am

Sonntagnachmittag in der Donnersbergstraße ereignet hat. Zwei Menschen wurden

dabei verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wollte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer

gegen 16 Uhr aus einer Seitenstraße in die Donnersbergstraße einbiegen. Der Mann

hatte mit seinem Renault Clio bereits zwei Fahrspuren der vierspurigen Straße

überquert, um in Richtung Entersweilerstraße zu fahren, als es zur Kollision mit

dem Pkw eines 21-Jährigen kam. Der Fahrer des Dodge war in Richtung Mainzer

Straße unterwegs und krachte mit seinem Auto in den Kleinwagen. Der 48-Jährige

und sein Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Sanitäter kümmerten

sich um die Fahrzeuginsassen und brachten sie ins Krankenhaus. Bei dem Unfall

wurden die beiden Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit

waren. Die Polizei geht in beiden Fällen von einem wirtschaftlichen Totalschaden

aus; die Ordnungshüter schätzen ihn auf mindestens 30.000 Euro. Zur

Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs bitten die Beamten um Hinweise: Wer

hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Fahrweise der Beteiligten

machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit

dem Altstadtrevier in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kellerbrand – Schaden in mindestens fünfstelliger Höhe

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagabend hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses

in der Pariser Straße gebrannt. Kurz vor 20 Uhr war das Feuer ausgebrochen.

Hausbewohner nahmen den Geruch von Rauch wahr. Durch den Brand wurden ein

Lagerraum sowie der Kellerflur in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde

niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mindestens fünfstelligen

Betrag. Die Brandursache steht aktuell nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

|erf

Hexennacht – aber bitte im grünen Bereich! (Hexennacht – mit Sinn und Verstand!)

Kaiserslautern / Westpfalz (ots) – Wie jedes Jahr steht Ende April die

sogenannte „Hexennacht“ vor der Tür. Traditionell spielen in dieser Nacht

Streiche eine große Rolle. Aus diesem Grund erinnert die Polizei daran, bei

allen Aktivitäten die Grenzen zur Straftat oder Ordnungswidrigkeit nicht zu

überschreiten.

Das Beschmieren und Bewerfen von Gegenständen beispielsweise mit Senf, Ketchup,

Eiern oder ähnlichem könnte schnell den Straftatbestand der Sachbeschädigung

erfüllen. Auch ein „Schabernack“, bei dem Personen oder Tiere zu Schaden kommen,

kann ein teures Nachspiel haben. Deshalb sollte auch das Ausheben von

Kanaldeckeln oder das Stellen von Gegenständen auf die Fahrbahn unbedingt

unterbleiben. Hierdurch kann es zu schweren Unfällen kommen. Das Anhalten des

Straßenverkehrs, um eine Gebühr – den sogenannten „Hexenzoll“ – zu verlangen,

kann sogar als Nötigung ausgelegt werden. Dabei bringen sich unter Umständen

auch die nachtaktiven Hexen selbst in Gefahr. Deshalb: Halten Sie sich an die

Regeln!

Die Polizei ruft Sie dazu auf: Machen Sie sich, Ihren Kindern, Freunden und

Verwandten bewusst, wo der Unterschied zwischen Streichen und einer Straftat

liegt. Führen Sie sich und ihnen die Konsequenzen, die ein Fehlverhalten mit

sich bringt, vor Augen. Bringen Sie sich selbst oder andere nicht in Gefahr. Wir

wünschen allen eine lustige und ungefährliche Hexennacht. |fla