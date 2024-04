Einsatz in Altenwohnheim – 70-Jährige verstorben

Ludwigshafen (ots) – Die 70-jährige Bewohnerin eines Altenwohnheims in der Rheinallee, die am Morgen des 26.04.2024 schwere Verbrennungen erlitten hatte, verstarb noch am gleichen Tag in einem Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet die Kleidung der Seniorin in Brand, als diese eine Zigarette rauchte.

Eine Pflegekraft, die versuchte die Flammen zu löschen, erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein Krankenhaus verbracht. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Mit 2,67 Promille illegal Müll entsorgt

Ludwigshafen (ots) – Zeugen meldeten am Sonntag 28.04.2024 einen LKW, der u.a. im Bastenhorstweg, illegal Müll entsorgte. In der Straße „In den Ziegelgärten“ konnte das Fahrzeug aufgefunden und die beiden Insassen kontrolliert werden. Beide Männer waren augenscheinlich stark alkoholisiert. Im Laderaum des LKW befand sich weiterer Sperrmüll. Einer der beiden, ein 34-Jähriger, räumte ein, gefahren zu sein.

Dies wurde durch einen unabhängigen Zeugen bestätigt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,67 Promille. Er ist nicht in Besitz eines Führerscheins. Der 34-Jährige wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Illegaler Müllentsorgung verantworten müssen.

Einbruchsversuch in Praxis

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Bislang Unbekannte versuchten zwischen Freitagabend (26.04.2024, 18 Uhr) und Sonntagvormittag (28.04.2024, 11:15 Uhr) in eine Praxis im Gesundheitszentrum in der Ludwig-Guttmann-Straße einzudringen. Hiervon zeugen mehrere Hebelspuren. Es gelang den Tätern nicht, in die Praxis einzudringen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Hausfriedensbruch an der Rheinpromenade

Ludwigshafen (ots) – Ein Zeuge meldete am 28.04.2024 gegen 20 Uhr, mehrere Jugendliche, welche sich auf dem Dach eines Instituts an der Rheinpromenade befanden und Steine in den Rhein warfen. Beim Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort flüchtete eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher fußläufig in Richtung Berliner Platz.

Nach kurzer Verfolgung konnten zwei der Jugendlichen, zwei 17-Jährige, eingeholt werden. Sie wurden durchsucht und hierbei ein Pfefferspray sichergestellt. Beide wurden zur Polizeidienststelle mitgenommen und dort ihren Eltern überstellt. Die beiden 17-Jährigen werden mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen müssen.

Gegen einen der 17-Jährigen wird außerdem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Ermittlungen zu den weiteren Jugendlichen dauern an.

Einbruch in Paketstation

Ludwigshafen (ots) – Erneut wurden mehrere Fächer einer Paketstation aufgebrochen. Dieses Mal schlugen die Täter zwischen Samstag (27.04.2024), 18 Uhr und Sonntag (28.04.2024), 11 Uhr, in der Carl-Bosch-Straße zu. Die genaue Schadenshöhe und ob Pakete entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt.

Bereits zwischen dem 24.04.2024 und dem 25.04.2024 brachen Unbekannte mehrere Fächer einer Paketstation in der Anilinstraße auf (wir berichteten: https://s.rlp.de/cZJON). Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten geben könnte, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zahlreiche Autoscheiben beschädigt – Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – Über 20 Autos wurden am 28.04.2024, zwischen 22-22:30 Uhr, durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Diese schlug zunächst in der Kürfürstenstr. die Scheiben mehrerer Fahrzeuge ein. Anschließend beschädigte sie in der Saarlandstraße (u.a. in unmittelbarer Nähe zu einem dortigen Supermarkt) und in der Straße „Am Schwanen“ weitere Scheiben parkender Autos.

Da aus den Fahrzeugen nichts entwendet und in diese nicht durchwühlt wurden, kann zum derzeitigen Ermittlungsstand von einer Sachbeschädigungsserie ausgegangen werden.

Die unbekannte Person wurde von einem Zeugen wie folgt beschrieben: jüngeres Alter, ca. 1,60m groß, schwarzer Hoodie tief ins Gesicht gezogen, schwarze Adidas Hose, Umhängetasche, normale Statur.

Transporter aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Ein Transporter der auf einem Parkplatz in der Kropsburgstraße stand, wurde zwischen Samstag (27.04.2024, 17 Uhr) und Sonntag (28.04.2024, 14:30 Uhr) aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Bohrhammer gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

