Sachbeschädigung in Mehrfamilienhaus im Vogelgesang

Speyer (ots) – Am Sonntag 28.04.2024 gegen 19:30 Uhr, hörten Zeugen einen lauten Schlag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Windthorststraße. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter die als Hintereingang dienende Glaseingangstür von innen beschädigten, sodass das Glas splitterte. Anschließend entfernten sich der oder die Täter über das Treppenhaus durch die Tiefgarage.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich Windthorststraße 11 wahrgenommen oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen? Die Polizei Speyer nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser im Vogelgesang

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachten unbekannte Täter Hebelspuren an den Eingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser in der Petronia-Steiner-Straße. Es gelang ihnen nicht, in die Häuser einzudringen. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

Sonnenbrillen aus unverschlossenem PKW gestohlen

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter zwei Sonnenbrillen aus einem unverschlossen in einer Hofeinfahrt der Hermann-Wellensiek-Str. stehenden PKW. Es handelte sich um eine Sonnenbrille der Marke Porsche sowie eine Retro-Sonnenbrille im Gesamtwert von ca. 350 Euro.

Junger Mann sucht die Konfrontation mit der Polizei

Speyer (ots) – Am frühen Sonntagmorgen rief ein 23-Jähriger wiederholt bei der Speyerer Polizei an und forderte das Erscheinen der Polizei in einem Bistro in Speyer-West ein. Der von ihm geschilderte Anlass ließ zunächst keinen Polizeibedarf erkennen. Bereits am Telefon beleidigte der Anrufer den entgegennehmenden Beamten als „Vogel“ und „Bulle“.

Im weiteren Verlauf gab der Anrufer an, seine Bekannte sei geschlagen worden, um so das Eintreffen der Beamten zu erwirken. Nach dem Eintreffen der Polizeistreife in dem Bistro stellte sich heraus, dass die angeblich geschlagene Bekannte des Anrufers lediglich nach einem Sturz in einer anderen Stadt ihre Handtasche verloren hatte. Der 23-Jährige forderte gleichwohl unbeirrt die Konfrontation mit den Beamten ein, indem er diese weiterhin permanent in höchstem Maße respektlos und herausfordernd beleidigte.

Es kam dem 23-Jährigen hierbei offenbar auf eine größtmögliche Öffentlichkeitswirkung an. Die Beamten erteilten dem Mann schließlich einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Daher fesselten sie ihn und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei seiner Entlassung von der Dienststelle beleidigte er die Beamten erneut gleichlautend.

Ihn erwarten Strafverfahren wegen Beleidigung und des Vortäuschens einer Straftat.