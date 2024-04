Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kapsweyer (ots) – Am 27.04.2024 zwischen 15:30-16:00 Uhr, wurde beim Wendevorgang in der Hofeinfahrt des Anwesen Hauptstraße 91, die Hauswand beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Spiegel abgetreten – Zeugen gesucht

Hochstadt (ots) – In der Nacht vom 27.04.24 auf den 28.04.24 wurden durch unbekannte Täter in Hochstadt in der Straße „Im Kirchacker“ beide Außenspiegel an einem geparkten PKW Opel abgetreten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 200 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Motorradkontrollen im Wellbachtal

Wellbachtal/Annweiler (ots) – Am Wochenende wurde erneut der motorisierte Zweiradverkehr auf der B48 im Wellbachtal kontrolliert. Hierbei konnte am Samstag ein Verstoß gegen das Überholverbot (Bußgeld 70EUR+1Punkt im Verkehrszentralregister) sowie ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden. Bei erlaubten 70km/h war der Motorradfahrer mit 103km/h unterwegs.

Abzüglich der vorgeschriebenen Toleranz sieht der Bußgeldkatalog hier ein Bußgeld von 150 EUR sowie einen Punkt vor. Zu den Bußgeldern kommt in der Regel noch eine Gebühr von 28,50 EUR hinzu.