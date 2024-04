Verkehrskonflikt endet in Schlägerei

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am 27.04.2024 um 15 Uhr regte sich ein 24-jähriger Mainzer so sehr über das Fahrverhalten eines 52-Jährigen aus Mainz auf, dass er diesen auf einer Bushaltestelle auf dem Parkplatz des Gutenbergcenters zur Rede stellte. Die hitzige Diskussion mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, die auch durch die anwesende Mutter des 24-Jährigen nichtnunterbunden werden konnte. Beide Kontrahenten erlitten bei dem Schlagabtausch leichte Verletzungen.

Kreis Mainz-Bingen

E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am Samstag 27.04.2024 gegen 15:14 Uhr, werden Beamte der Polizei Bingen in der Hitchinstraße in Bingen im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt auf einen, auf dem Gehweg fahrenden, E-Scooterfahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle können bei dem 29-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit festgestellt werden.

Im Rahmen der Befragung räumt er jedoch einen weiter zurückliegenden Konsum von Cannabis ein, weshalb er zunächst zur Dienststelle verbracht wird. Ein dort auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenschnelltest reagiert schließlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Gegen den 29-jährigen Binger wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen § 24a StVG eingeleitet.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Münster-Sarmsheim (ots) – Am 28.04.2024 gegen 22:35 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen im Bereich der K41 zwischen Münster-Sarmsheim und Rümmelsheim den 27-jährigen Fahrer eines PKW. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten bei dem Fahrer, welcher bereits wegen dem Besitz von Rauschmitteln polizeilich in Erscheinung getreten ist, Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC, woraufhin der Fahrer einen bereits länger zurückliegenden Cannabiskonsum einräumt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Alkohol am Steuer – Ungeheuer

Ingelheim OT Heidesheim (ots) – Über Notruf gingen am Samstag 27.04.2024, innerhalb von 10 Minuten mehrere Anrufe über einen Schlangenlinienfahrer ein. Dieser war anfangs im Stadtgebiet Mainz, Albert-Schweitzer-Straße/Ecke Saarstraße unterwegs, wo er zunächst den Bordstein touchierte. Im weiteren Verlauf befuhr er die Saarstraße stadtauswärts und dann die BAB60 in Richtung Bingen.

Hier befuhr er immer wieder den Standstreifen und kollidiert mehrfach beinahe mit der Schutzplanke sowohl am linken, als auch rechten Fahrbahnrand, bevor er dann nur noch knapp den am Fahrbahnrand stehenden Warnbaken ausweichen konnte. Die gefahrene Geschwindigkeit schwankte auch auf der Autobahn immer wieder zwischen 30 und 100km/h.

Aufgrund der gefährlichen Fahrweise wurde das Fahrzeug durch die Polizei Heidesheim kurz vor der Anschlussstelle Ingelheim-West auf dem Standstreifen gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 56-jährige Mann mit 2,07 Promille erheblich alkoholisiert war. Nur aufgrund aufmerksamer und engagierter Verkehrsteilnehmer war es der Polizei möglich die Gefahrenquelle zügig aus dem Verkehr zu ziehen und somit Schlimmeres zu verhindern.