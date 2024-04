Landau: Die Polizei-News

Porsche überschlägt sich – Beifahrerin schwer verletzt

Landau (ots) – Am Samstag 27.04.2024 gegen 13:10 Uhr, überschlug sich ein 61-jähriger Porschefahrer mit seinem PKW beim Umfahren eines Kreisverkehrs im Bereich Landau Zentrum, Richtungsfahrbahn A65 Karlsruhe. Der Fahrer dürfte infolge unangepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Eine Beifahrerin wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, sie kam in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 140.000 EUR beziffert, am PKW entstand Totalschaden.

Betrunkener Fahrzeugführer fährt an der Polizeidienststelle vorbei

Landau (ots) – Am Freitag 26.04.2024 gegen 18:30 Uhr, sollte der Fahrer eines Transporters in der Paul-von-Denis-Straße, Höhe der Polizeidienststelle, aufgrund auffälliger Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da der Fahrer nicht auf die Anhaltesignale in Form von Blaulicht und „Stopp Polizei“ reagierte, musste er an der nächsten roten Ampel angesprochen werden.

Erst jetzt registrierte er die Polizeibeamten und es konnte eine Kontrolle erfolgen. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, eine Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen, die Weiterfahrt wurde untersagt, bei der Polizei wurde eine Blutentnahme durchgeführt.