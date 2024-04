Bedrohung und Beleidigung gegenüber Polizeibeamten

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht vom 26.04.2025 auf den 27.04.2024 kam es auf dem Hans-Warsch-Platz zu einem Einsatz mit einem polizeilich bekannten 33-Jährigen aus Ludwigshafen. Nach Meldung über einen aggressiven Mann in einer Bar konnte der Verantwortliche im Nahbereich angetroffen werden. Da dieser sich den Beamten gegenüber unmittelbar aggressiv verhielt, wurde er gefesselt.

Der 33-Jährige beleidigte und bedrohte während der Maßnahmen fortlaufend die eingesetzten Beamten. Er stand merklich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Beschuldigte wurde bis zum Morgen auf der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Gewahrsam genommen. Es stellte sich heraus, dass dieser bereits zuvor in der Bar einen 24- Jährigen und einen 27-Jährigen bedroht hatte.

Bedrohung mit Schreckschusswaffe und Sachbeschädigung endet in Gewahrsamszelle

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Freitag 26.04.2024 gegen 20.35 Uhr, hat ein 31-jähriger Wohnsitzloser ein Schild eines Imbisses umgetreten. Aufgrund des Lärms begab sich ein 34-jähriger Mann mit seinen beiden Kindern vor den Imbiss. Hier trafen sie auf den verantwortlichen Mann, der zu diesem Zeitpunkt etwa 5 Meter von ihnen entfernt stand, eine Schreckschusswaffe zog und auf die genannte Personengruppe richtete.

Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, im Rahmen derer sich der 34-jährige Mann mit einem Besen bewaffnete, um sich im Ernstfall verteidigen zu können. Als der 34-jährige Mann auf den 31-jährigen Mann zuging, stürzte der Wohnsitzlose und verlor hierbei seine Schreckschusswaffe. Danach flüchtete er zu Fuß, erschien jedoch wenige Minuten später wieder an der Örtlichkeit und beschädigte mittels eines Hammers mehrere geparkte Fahrzeuge und flüchtete erneut.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 31-Jährige angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, schrie umher und ließ sich nicht beruhigen. Dem 31-jährigen Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und er wurde bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen.

Da er sich am Folgetag immer noch nicht beruhigt hatte, ordnete eine Richterin die längerfristige Gewahrsamnahme des 31-Jährigen bis nächste Woche an. Durch die Taten entstand lediglich ein geringer Sachschaden und es wurden keine Personen verletzt.

Körperverletzung durch unbekannten Mann

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 26.04.2024 gegen 09.30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Bismarckstraße in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Mann kam in den Supermarkt und schlug ohne ersichtlichen Grund einem 49jährigen Angestellten mit der Faust an die linke Schläfe. Anschließend entfernte sich der Mann fußläufig in Richtung Ludwigsplatz.

Täterbeschreibung:

Ca. 170-175 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart und trug einen grauen Strickpullover.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Fahrt mit Elektroroller unter Betäubungsmitteleinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Vormittag des 26.04.2024 wurde eine 48-Jährige auf einem Elektroroller in der Freiastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Dame stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie räumte ein, dass sie zwei Tage zuvor zuletzt Marihuana konsumiert habe. Der Probandin wurde nach Ablehnung eines Urintestes eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis der Probe steht noch aus. Das Fahrzeug der Dame wurde präventiv sichergestellt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere und begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Bestehen Zweifel an der Fahrtüchtigkeit, lassen Sie besser Ihr Fahrzeug stehen.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Zeit von Mittwoch 24.04.2024, 11.00 Uhr und Samstag 27.04.2024, 16.30 Uhr, parkte ein grauer Audi am rechten Fahrbahnrand in der Königsbacher Straße. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die linke vordere Fahrzeugseite des Audis und verursachte Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Telefon: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag 21.04.2026, 19.20 Uhr und Freitag 26.04.2024, 15.10 Uhr, wurden zwei parkende Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstandes von einer bisher unbekannten Person in der Pranckhstraße in Ludwigshafen zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de