Reifen zerstochen

Steinfeld (ots) – Am 26.04.2024 zwischen 17:30-18 Uhr, wurde an einem PKW in der Alten Landstraße in Steinfeld ein Reifen durch unbekannte Täter platt gestochen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06343-9334-0 bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

VW Sharan auf dem Netto-Parkplatz zerkratzt

Annweiler (ots) – Am heutigen morgen wurde auf dem Netto-Parkplatz in Annweiler an einem schwarzen VW Sharan die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 09:15h und 09:45h liegen. Wer Hinweise zu einem möglichen Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.

Einbruch in Einfamilienhaus

Waldhambach (ots) – Am 27.04.2024, zwischen 17:40 und 22:15 Uhr, wurde in der Alten Landstraße in Waldhambach durch unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster aufgehebelt. Ersten Feststellungen zufolge wurde Schmuck entwendet.

