Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 00:35 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Person im Ziegelofenweg in Speyer gemeldet, welche mehrere Außenspiegel abgeschlagen/abgetreten habe. Vor Ort konnte der 19-Jährige Beschuldigte durch die Beamten angetroffen werden. Der Beschuldigte hatte eine blutende Schnitt-/Schürfwunde an seiner rechten Hand und wurde anschließend auf hiesige Dienststelle verbracht.

Bislang konnten fünf Fahrzeuge mit Sachbeschädigungen festgestellt werden. Wer kann weitere Sachbeschädigungen oder sonstige sachdienliche Angaben machen? Die Polizei Speyer nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 23:45 Uhr befuhr ein 22-Jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec die Bahnhofstraße auf Höhe des Hauptbahnhofs Speyer. Aufgrund der einsetzenden Tretunterstützung war es dem Fahrer nicht mehr möglich einem Pfosten der Überbauung des Busbahnhofs auszuweichen. Der Fahrradfahrer kollidierte ohne Helm mit dem Kopf voran mit besagtem Pfosten.

Zeugen informierten die Beamten vor Ort, dass der Fahrer Alkohol sowie Betäubungsmittel vor dem Fahrtantritt konsumiert habe. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Anschließend wurde der Beschuldigte ins Krankenhaus, zwecks weiterer Abklärung verbracht.

Alleinunfall B39

Speyer (ots) – Am frühen Samstagmorgen um 04:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B39 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Fahrzeugführer eines Fiats kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts über die Leitplanke ab und landete auf der rechten Fahrzeugseite, wo sich sein Beifahrer befand.

Durch den Aufprall zogen sich die Fahrzeuginsassen eine Kopfwunde zu und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Da sich beide Männer der Fahrereigenschaft gegenseitig bezichtigen und bei beiden Personen der Verdacht des Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums bestand, wurde eine Blutprobe entnommen. Der PKW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und wurde von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe für mehrere Stunden gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ersthelfer oder mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Auestraße zu einem Ladendiebstahl. Zwei Männer im Alter von 45 und 43 Jahren wurden von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Artikel aus den Regalen des Supermarktes entnahmen und diese in ihre Jacken- und Hosentaschen steckten.

Die Beschuldigten wurden anschließend von den Polizeibeamten auf die Dienststelle verbracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurden die Männer wieder entlassen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.