Vorfahrt missachtet

Völkersweiler (ots) – Am 25.04.2024 gegen 10 Uhr, kam es an der Einmündung der L494 zur B48 zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw befuhr L494 in Richtung B 48. An der Einmündung zur B 48 bog der 61-Jährige nach links in Richtung Annweiler ab und missachtete die Vorfahrt eines in Richtung Wahrrohrbach fahrenden 55-jährigen Pkw-Fahrers. Die Insassen der Fahrzeuge wurden nicht verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Scheunenbrand

Insheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, eine Scheune in der Ortsgemeinde Insheim in Brand. Derzeit wird von einem Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich ausgegangen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.