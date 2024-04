Party läuft aus dem Ruder

Kaiserslautern (ots) – Offenbar etwas aus dem Ruder gelaufen ist eine Party in der Nacht zu Freitag in der Gottlieb-Daimler-Straße. Gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei zur „Party-Location“ gerufen. Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes hatten über Notruf mitgeteilt, dass es zwischen einem Besucher der Feier und dem Security-Personal zu einer Auseinandersetzung kam.Als die ausgerückte Streife vor Ort eintraf, lag der alkoholisierte „Partylöwe“ auf dem Boden und wurde von mehreren Männern festgehalten.

Ersten Aussagen zufolge, war der 26-Jährige wegen seines Verhaltens auf der Feier mehrmals vom Personal angesprochen worden. Er habe jedoch alle Anweisungen ignoriert und sei daraufhin vor die Tür gebracht worden. Weil er damit offenbar nicht einverstanden war, habe der Mann zunächst Widerstand geleistet und dann die Sicherheitsmitarbeiter attackiert.

Von den Polizeibeamten auf die Abläufe angesprochen, zeigte sich der 26-Jährige uneinsichtig und lehnte auch einen Atemalkoholtest ab. Da er ankündigte, zur Party zurückzukehren, wurde der 26-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.

Während sich die Streife noch vor Ort um den 26-Jährigen kümmerte, erhielten die Beamten den Hinweis auf eine weitere Körperverletzung auf der Feier. Zeugenaussagen zufolge habe ein junger Mann mehrfach nach zwei anderen geschlagen. Der mutmaßliche Täter konnte zwar ermittelt werden, die beiden Opfer aber nicht. Ob sie tatsächlich verletzt wurden, steht deshalb aktuell nicht fest.

Der 23-jährige Beschuldigte trug bei dem Gerangel selbst Verletzungen davon; außerdem wurde seine Brille beschädigt. Laut Atemschnelltest hatte der Mann einen Alkoholpegel von 1,08 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er auch nachkam. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Unterschiedliche Versionen einer Geschichte

Kaiserslautern (ots) – Zwei unterschiedliche Versionen eines Vorfalls haben Polizisten am Donnerstag 25.04.2024 zu hören bekommen. Um herauszufinden, welche Variante der Wahrheit entspricht, suchen die Ermittler Zeugen, die gegen 23 Uhr im Bereich Alte Brücke-Berliner Straße-Wörthstraße unterwegs waren und etwas beobachtet haben.

Kurz nach 23 Uhr meldete sich eine Anwohnerin der Wörthstraße und teilte mit, dass mehrere Jugendliche an ihrer Haustür geklingelt haben, die darum baten, die Polizei zu verständigen. Der Grund: Ein Mann habe sie mit einem Messer bedroht.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf ein Quartett im Alter von 13-18 Jahren. Die Jugendlichen berichteten, ein Unbekannter habe sie wenige Minuten zuvor auf dem Gehweg angesprochen, plötzlich „einfach so“ ein Messer gezogen und damit herumgefuchtelt. Daraufhin seien sie geflüchtet.

Der mutmaßliche Täter konnte von den Einsatzkräften in der Nähe der Rettungswache gesichtet werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde im Rucksack des 43-Jährigen ein Messer gefunden und vorläufig sichergestellt. Der Beschuldigte bestätigte die Begegnung mit der Vierergruppe. Er schilderte die Situation allerdings so, dass die Jugendlichen ihn umzingelt und nach Geld gefragt hätten. Weil sie ihn „umkreisten“ und nicht in Ruhe ließen, habe er schließlich sein Messer gezückt.

Da der 43-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen, bevor er wieder seiner Wege ziehen durfte. Auch die Jugendlichen wurden nach Rücksprache mit ihren Erziehungsberechtigten entlassen, mit der Order sich auf direktem Weg nach Hause zu begeben.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die das Aufeinandertreffen der Gruppe und des 43-Jährigen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Beim Abbiegen gestreift und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Verkehrsbedingt musste ein Golf-Fahrer am Mittwochmittag an der Einmündung Logenstraße / Glockenstraße anhalten. Ein entgegenkommender weißer Kombi bog hinter ihm nach links ab. Offenbar schätzte die Fahrerin des Kombi den Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen falsch ein. Ihre linke Fahrzeugseite streifte das Heck des VW Golf des 54-Jährigen. Dabei wurde die Stoßstange beschädigt.

Anstatt anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Frau davon. Der Geschädigte beschreibt die Flüchtende als 25-30 Jahre alt mit hellbraunen Haaren. Sie sei einen neueren weißen Volkswagen Kombi gefahren. Konnten Sie den Unfall beobachten? Melden Sie sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion Kaiserlautern 1. |fla

Kratzer an der Seite – Wer hat etwas gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Als eine Autofahrerin am Donnerstagabend an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer und eine Delle an der Beifahrerseite fest. Die 45-Jährige hatte ihren Seat Ibiza gegen 17 Uhr im Benzinoring auf einem Parkplatz neben dem Albert-Schweitzer-Straße abgestellt. Nach 3 Stunde kehrte sie an ihr Fahrzeug zurück. Mit Schrecken musste sie feststellen, dass ihre Beifahrerseite zerkratzt und eingedellt wurde.

Die Geschädigte vermutet, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug ihren Wagen beim Aus- oder Einparken beschädigte. Die Schadenshöhe wird durch die Polizei auf circa 3.000 Euro geschätzt. Haben Sie zwischen 17 und 20 Uhr etwas auf dem Parkplatz gesehen? Melden Sie sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion Kaiserlautern 1. |fla

Dreiste Ladendiebe

Kaiserslautern (ots) – Mit zwei dreisten Ladendieben hatte es die Polizeiinspektion 2 am Donnerstag zu tun. Zunächst meldete sich am frühen Nachmittag ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Fruchthallstraße. Er hatte einen Mann wiedererkannt, der bereits zwei Tage zuvor im Markt aufgefallen war. An diesem Tag hatte sich der Unbekannte an der Frischetheke Waren einpacken lassen und verließ anschließend das Geschäft, ohne die Sachen zu bezahlen.

Als derselbe Mann am Donnerstag erneut an der Frischetheke auftauchte und sich Fleisch einpacken ließ, folgte der Mitarbeiter dem Tatverdächtigen in Richtung Kassenbereich. Der Mann merkte, dass ihm jemand folgte, und legte daraufhin die Fleisch-Tüte in ein Regal. Der Mitarbeiter sprach ihn dennoch an, bat ihn ins Büro und verständigte die Polizei. Zu den Vorwürfen wollte sich der 28-Jährige nicht äußern. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

Darüber hinaus ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl besteht, weil er eine Geldstrafe noch nicht bezahlt hat. Da der 28-Jährige den dreistelligen Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er ins Gefängnis gebracht, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzt.

Auf nicht weniger dreiste Art und Weise versuchte ein Ladendieb in einem Fachmarkt in der Hohenecker Straße, sich Waren unter den Nagel zu reißen. Mitarbeiter des Marktes beobachteten am Donnerstagnachmittag, wie der Mann auf dem Außengelände mehrere Gegenstände über den Zaun warf. Anschließend verließ er ohne Waren das Geschäft und lief zu der Stelle am Zaun, wo er die Sachen „deponiert“ hatte.

Der 29-Jährige machte ebenfalls von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ihm wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen erteilt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Unbekannte brechen in Schule ein

Kaiserslautern (ots) – In einer Schule in der Burgstraße kam es zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, zu einem Einbruch. Wie Mitarbeiter der Lehreinrichtung der Polizei mitteilten, verschafften sich die Täter über den Innenhof Zugang zum Computerraum. Dort griffen die Langfinger zu und entwendeten mehrere PCs sowie eine Kasse mit Kopiergeld. Der Schaden wird auf einen

vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa