Unfall mit gestohlenem Motorrad verursacht – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 20:45 Uhr verursachte ein bisher unbekannter Motorradfahrer einen Unfall im Bereich des Plankenkopfes. Der Unbekannte fuhr auf dem Kraftrad mit seinem Sozius ungebremst in die Beifahrerseite eines Opels. Die 48-jährige Opel-Fahrerin war auf dem Friedrichsring in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Nach dem Unfall stürzten Fahrer und Mitfahrer des Motorrads zu Boden.

Eine der Personen dürfte sich nach derzeitigem Ermittlungen hierbei zumindest leicht verletzt haben. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden liegt bei etwa 4.000 Euro. Kurz nach dem Sturz flüchteten beide Personen zu Fuß von der Unfallstelle und ließen das Motorrad an der Unfallstelle zurück. Die kurz darauf eingetroffenen Polizisten konnten schnell den vermeintlichen Grund für die Flucht der Verdächtigen ausmachen: Das Zweirad wurde erst kürzlich als gestohlen gemeldet.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, etwa 18 Jahre, ungefähr 180-185 cm groß, schlanke Statur, lockige, schulterlange, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, braune Augen.

Täter 2: männlich, 165-170 cm groß, etwa 16 Jahre, schlanke Statur, dicke Backen, südländisches Erscheinungsbild, auffällige Akne im Gesicht, braune Augen, braune glatte Haare.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Flüchtigen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Das gestohlene Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Zeugen, welche Hinweise auf das Unfallgeschehen oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel: 0621/1258-0 zu melden.

Mit gestohlenem Auto Unfall gebaut und dann zu Fuß geflüchtet

Mannheim (ots) – Bereits am Morgen des 25.04.2024 stellte eine Autobesitzerin um 07:30 Uhr fest, dass ihr am Vorabend geparktes Auto in Seckenheim entwendet wurde. Sie begab sich zur Polizei und erstattete Anzeige wegen des Diebstahls des Mercedes. Eine Fahndung nach dem Auto verlief zunächst ergebnislos. Am selben Tag, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit diesem entwendeten Mercedes auf dem Luisenring in Richtung Parkring.

In Höhe Hausnummer 46 verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte zunächst gegen einen Toyota. Im weiteren Verlauf kollidierte der Mercedes mit 4 weiteren Fahrzeugen, die durch den Aufprall aufeinander geschoben wurden. Alle Fahrzeuge waren glücklicherweise nicht mit Personen besetzt, so dass lediglich Blechschaden entstand.

Der Mercedes kam in der Mitte des Luisenrings zum Stehen. Der Fahrer sowie 2 bislang weitere unbekannte Mitfahrer stiegen aus dem Mercedes aus und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens lässt sich bislang noch nicht beziffern. Aufgrund des Unfalls kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Luisenring.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. zu den Personen, die in dem Mercedes unterwegs waren, geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-5555, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Farbeimer entsorgt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 10 Uhr entsorgten zwei bisher unbekannte Männer zwei Farbeimer auf der L597 an der Anschlussstelle Mannheim Seckenheim/A656. Die Männer wurden durch einen Zeugen beobachtet, wie sie die Eimer in den Grünstreifen warfen. Die Verdächtigen waren mit einem weißen Fiat Ducato unterwegs.

Da aus einem Eimer die Farbe auslief wurde neben dem Grünstreifen auch die Fahrbahn stark verschmutzt, weshalb eine Spezialfirma zur Reinigung hinzugezogen werden musste. Zeugen, welche Hinweise auf die beiden Männer geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ladenburg unter: 06203/9305-0 zu kontaktieren.

Festnahme nach Einbruch in Kiosk

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr brachen drei Personen in einen Kiosk im Quadrat E2 ein, indem sie die Scheibe mit einem Pflasterstein einwarfen. Aus dem Kiosk entwendeten die Verdächtigen Bargeld sowie diverse Tabakwaren und flüchteten. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete die Tat und verständigte die Polizei.

Durch eine schnell eingeleitete Fahndung konnten zwei der Tatverdächtigen im näheren Umfeld festgenommen werden. Die Beute der beiden 15-jährigen Jugendlichen wurde wenig später durch die Beamtinnen und Beamten auf dem Fluchtweg aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften die Verdächtigen ebenfalls für einen Einbruchsversuch gegen 01 Uhr in einen Kiosk in der Wadlhofstraße der Mannheimer Neckarstadt verantwortlich sein.

Die Polizei hat nun in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Außerdem erstrecken sich die weiteren Überprüfungen auf die Ermittlung des dritten Tatverdächtigen. Die festgenommenen Jugendlichen wurden im Anschluss auf dem Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt und ihren Eltern überstellt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu informieren.