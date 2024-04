17-jähriger Rollerfahrer übersieht 25-jährigen Radfahrer

Wiesloch (ots) – Ein 17-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 12:30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad den „Hoschket Kreisel“. Als er von dem Kreisverkehr auf die Straße Neues Sträßel abbiegen wollte, übersah er einen 25-jährigen Radfahrer. Dieser überquerte gerade den Fußgängerüberweg, als es zum Zusammenstoß kam.

Beide Zweiradfahrer wurden vor Ort medizinisch betreut. Der Unfallverursacher wurde bei dem Sturz nicht verletzt, während der Radfahrer in Folge des Aufpralls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Flucht nach Unfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes – Zeugen gesucht

Neulußheim (ots) – Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 18:30-18:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beziehungsweise

eine unbekannte Autofahrerin ein geparktes Auto und entfernte sich danach

unerlaubt vom Unfallort.

Der Seat einer 42-Jährigen wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken einer

bislang unbekannten Person auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Straße Am

Bahnhof beschädigt. Hierbei wurde das Fahrzeug an der Frontseite touchiert und

es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin oder zum Fahrzeug geben können oder

sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer

06205 2860-0 zu melden.

Sachschaden nach Parkplatzunfall – Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots) – Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Donnerstag im Zeitraum zwischen 18:30-18:45 Uhr, ein geparktes Auto eines 25-jährigen Mannes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Der Hyundai des 25-Jährigen wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der

Kurpfalzstraße durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Im hinteren linken Seitenbereich war das Fahrzeug deformiert und zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06223 9254-0 zu melden.

89-jähriger E-Scooter-Fahrer abgelenkt und bestohlen – Polizei sucht Zeugen

Neulußheim(ots) – Heute Mittag um 11:15 Uhr wurde ein 89-jähriger E-Scooter-Fahrer von einem dreisten und bislang unbekannten Täter bestohlen, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Der Senior war mit seinem E-Scooter unterwegs und fuhr von der Straße „Am Bahnhof“ kommend über die St.-Leoner-Straße in Richtung Ortsmitte. Hierbei wurde er zunächst von einem jungen Mann, der zügig unterwegs war, zu Fuß überholt.

Auf Höhe einer Bankfiliale querte der junge Mann die Straße und blieb an einer Bushaltestelle stehen. Als sich der Senior ebenfalls Höhe der Bushaltestelle befand, gestikulierte der Unbekannte in Richtung des Seniors und zeigte dabei mehrfach auf das Lenkrad des E-Scooters. Irritiert davon, hielt der 89-Jährige daraufhin an und versuchte, den unverständlichen Worten des Unbekannten zu folgen.

Unterdessen nährte sich der junge Mann, griff mit der linken Hand nach dem Lenkrad des E-Scooters und lief dabei um den Senior herum. Abgelenkt von dessen Verhalten nutzte der Unbekannte den Moment und griff in die Umhängetasche des Seniors, die er quer über seiner Schulter trug. Hieraus entwendete der Täter den Gelbeutel mitsamt Inhalt. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag.

Täterbeschreibung:

männlich, jung, sportlich, gepflegt, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, schwarze kurze Haare, circa 170 cm groß.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Neulußheim, unter:06205/31129, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

12-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Hockenheim (ots) – Am Donnerstag kurz vor 18 Uhr fuhr eine 12-jährige Radfahrerin vom Fußweg der Berliner Straße kommend plötzlich auf die Ludwigsstraße auf. Ein herannahender 71-jähriger BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch er die Radfahrerin erfasste. Diese stürzte zu Boden und wurde nach derzeitigem Stand schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Hockenheim aufgenommen, welches nun die weiteren Umstände zum Unfallgeschehen aufklärt.

Unfallflucht nach Zusammenstoß mit 16-jährigem Zweiradfahrer – Zeugen gesucht

L550/Sinsheim (ots) – Am Freitag 26.04.2024 gegen 09 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Landstraße L 550 zwischen Sinsheim und Weiler. Auf Höhe der Einmündung zur Hammerau missachtete ein bislang unbekannter Range Rover-Fahrer die Vorfahrt des 16-jährigen DERBI-Fahrers, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

In Folge des Aufpralls kam der Fahrer des Leichtkraftrades nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen. Durch den Sturz erlitt dieser leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall in Richtung Sinsheim. Das Leichtkraftrad ist weiterhin fahrbereit, weist jedoch starke Beschädigungen auf. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die beiden unbekannten Ersthelfer aus einem weißen Fahrzeug, die Hinweise zum Unfallhergang beziehungsweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.