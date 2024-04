Totalgefälschte Identitätskarte

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag 25.04.2024 wurde bei einem 33-jährigen Mann am Durlacher Bahnhof eine totalgefälschte Identitätskarte festgestellt. Gegen 20 Uhr unterzogen die Beamten den Mann einer routinemäßigen Kontrolle. Hierbei händigte der mazedonische Staatsangehörige eine kroatische Identitätskarte den Beamten zur Kontrolle aus.

Bei der durchgeführten Überprüfung konnten die Beamten Fälschungsmerkmale an der Identitätskarte feststellen. Die Identitätskarte wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Am Freitag 26.04.2024 verursachte ein Pkw-Fahrer einen Unfall auf der B3 zwischen Grötzingen und Weingarten und entfernte sich anschließend unerkannt. Gegen 05:45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf der B3 von Grötzingen kommend in Fahrtrichtung Weingarten. Kurz darauf überholte der Unbekannte mit seinem weißen Transporter einen in gleiche Richtung fahrenden Lkw, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten.

Ein 50-jähriger Autofahrer, welcher Richtung Grötzingen fuhr, reagierte offenbar gerade noch rechtzeitig, bremste stark ab und wich auf den Grünstreifen aus, um einen

Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Trotz des Ausweichmanövers streifte der Unbekannte mit seinem weißen Transporter den Pkw des 50-Jährigen. Hierbei wurden die Außenspiegel der Fahrzeuge abgerissen und fielen auf die Fahrbahn. Der Unbekannte setzte indessen seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Laut ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem weißen Fahrzeug um einen Ford handeln. Zeugen und der unbekannte Unfallverursacher werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Tel: 0721 94484-0 in Verbindung zu setzen.