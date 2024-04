U.S. Army Garnison Wiesbaden gedenkt des 75. Jahrestages der Berliner Luftbrücke

Wiesbaden – Die U.S. Army Garnison Wiesbaden veranstaltet gemeinsam mit dem Land Hessen am 16. Juni eine öffentliche Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag des Endes der Berliner Luftbrücke.

Von 9:30 bis 20:00 Uhr werden den Besuchern des Flugplatzes auf dem Gelände der Clay Kaserne in Wiesbaden ein Unterhaltungsprogramm, Essenstände sowie Live-Musik geboten. Zudem sind historische Flugzeuge aus der Zeit der Berliner Luftbrücke sowie Ausrüstung des U.S. Militärs und der Bundeswehr ausgestellt.

„Der heutige Standort der U.S. Army Garnison Wiesbaden, ist ein ehemaliger Flugplatz der U.S. Air Force und war einer der Hauptstandorte für den Start von Flugzeugen zur Unterstützung der Berliner Luftbrücke. Das war ein historisches Ereignis und die größte humanitäre Hilfsaktion der Geschichte. Die Berliner Luftbrücke war auch der Beginn einer Partnerschaft und schließlich eines Bündnisses zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland, das bis heute besteht und kontinuierlich weiterwächst.“

Colonel David W. Mayfield, Kommandeur der U.S. Army Garnison Wiesbaden

Für die Veranstaltung sind keine Eintrittskarten erforderlich, allerdings gibt es eine Besucherobergrenze. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, werden Besucher erst eingelassen, sobald andere Teilnehmer das Gelände verlassen haben.

Am Veranstaltungstag ist ein Zugang für die Besucher ausschließlich durch das Haupttor der Clay Kaserne möglich. Die Zufahrtsstraße zur Clay Kaserne (Luftbrückenstraße) ist für den motorisierten privaten Verkehr gesperrt. Die Stadt Wiesbaden wird Park & Ride Plätze einrichten, deren Zufahrten auf den Autobahnen A66 und A671 sowie auf der Bundesstraße 455 ausgeschildert sind. Für Besucher ist der Zugang zum Festgelände lediglich mit dem Fahrrad, zu Fuß, dem Taxi oder Shuttlebussen möglich. ESWE Verkehr bietet zusätzlich zum regulären Busverkehr am Wochenende Verstärkungen auf den Linien 5, 15 und 28 an. Weitere Informationen dazu werden im Vorfeld der Veranstaltung unter www.eswe-verkehr.de sowie in den Pressemitteilungen der Stadt veröffentlicht.

Bitte beachten Sie, dass das Mitbringen von Hunden auf das Festgelände nicht gestattet ist. Das Veranstaltungsgelände bietet nahezu keine schattigen Bereiche oder Rasenflächen, zudem heizen sich die Asphaltflächen in der Sonne sehr auf.

Folgende Gegenstände sind auf dem Festgelände verboten: Glasbehälter, alkoholische Getränke, Cannabis, Messer, Waffen aller Art, Abwehrsprays, Feuerwerkskörper und Sprengstoff, Spraydosen, Laserpointer, Werkzeuge, große sperrige Gegenstände wie Campingstühle, Rucksäcke mit Tragegestell, Kühlboxen usw., sowie Drohnen.

Auf dem Veranstaltungsgelände gilt ein striktes Rauchverbot.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter home.army.mil/wiesbaden/berlinerluftbruecke sowie auf www.Facebook.com/usagwiesbaden.

Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.