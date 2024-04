Landau: Die Polizei-News

Umgefallene Flasche mündet in Verkehrsunfall

Landau (ots) – Am 23.04.2024 befuhr eine 66-jährige Opel-Fahrerin gegen 19:30 Uhr die Marie-Curie-Straße in Landau. Sie wollte nach einer Flasche greifen, welche ihr aus der Hand fiel. Hierdurch wurde sie abgelenkt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit zwei Pollern, einem Verkehrsschild und einem Baum.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 66-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Auffällig

Landau (ots) – Am 21.04.2024 wurde gegen 08:10 Uhr eine 28-jährige VW-Fahrerin in der Ostbahnstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Da ein entsprechender Vortest verweigert wurde, erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.