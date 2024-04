Motorroller beschädigt und geflüchtet

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 24.04.2024, im Zeitraum von 10-11 Uhr, wurde in Höhe der Hauptstraße 8 ein ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellter Motorroller auf bislang unbekannte Weise umgestoßen und hierbei nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu bemühen.

Diebstahl von Baustelle

Maxdorf (ots) – Im Zeitraum von 19.04.2024 – 25.04.2024, wurde durch bislang unbekannte Täter der Stemmhammer eines Baggers von der eingerichteten Baustelle in der Hauptstraße entwendet. Aufgrund des nicht unerheblichen Gewichts des Geräts muss durch die Täter zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug verwendet worden sein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 4.000 EUR.

Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch führte die Polizei Schifferstadt gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei führte ein 28-jähriger eine PKW-Anhängerkombination ohne die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 28-jährigen eingeleitet.

Zudem führten zwei Jugendliche E-Scooter mit ungültigen Versicherungskennzeichen und machten sich strafbar. In diesem Zusammenhang gilt anzumerken, dass das aktuell gültige Versicherungskennzeichen die Farbe Blau hat.

Es mussten auch mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund verbotswidriger Mobiltelefonnutzung beim Führen von Fahrzeugen, nicht angelegter Sicherheitsgurte, sowie nicht mitgeführter Dokumente eingeleitet werden.