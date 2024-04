Vermisster 14-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am 24.04.2024 um 20 Uhr, wurden zwei 14-jährige Jugendliche im Bahnhof von Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz rauchend auf Bahnsteig 2/3 angetroffen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass beide Jugendliche als vermisst gemeldet wurden und zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben waren.

Einer der 14-Jährigen führte einen Joint und eine geringe Menge Marihuana mit sich. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Die Erziehungsberichtigen der Jugendlichen wurden telefonisch kontaktiert. Die Mutter des Jungen, der die Betäubungsmittel bei sich hatte, erklärte sich bereit den 14-Jährigen am Bahnhof Ludwigshafen abzuholen. Der andere Jugendliche wurde von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern in eine Jugendeinrichtung gebracht, da die Erziehungsberechtigten ihn nicht abholen

konnten.

Als die Mutter am Bahnhof ankam, flüchtete der 14-jährige Deutsche und wurde von den Polizisten gestellt. Der Jugendliche sperrte sich gegen die Maßnahmen und leistete Widerstand, woraufhin er gefesselt werden musste. Aufgrund des Verhaltens bestand der Verdacht das der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

22-Jähriger nach Drogenfund in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.04.2024, kontrollierten Polizeikräfte einen 22-Jährigen in der Hemshofstraße/Rollesstraße. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten rund 6 Gramm Kokain in verkaufsfertigen Portionen aufgefunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Unterkunft des Mannes, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurden rund 250 Gramm Kokain und ca. 3.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und Donnerstag 25.04.2024 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Geldbeutel während medizinischem Notfall gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Eine 72-Jährige musste am 23.04.2024 gegen 11 Uhr, in einer Bäckerei in der Straße An der Stadtmauer medizinisch versorgt werden, nachdem sie ohnmächtig geworden war. Ihr schwarzer Geldbeutel hatte zum Zeitpunkt der Ohnmacht auf einem Tisch in der Bäckerei gelegen. Dies nutzte eine bislang unbekannte Person aus und stahl das Portemonnaie. In diesem befanden sich neben diversen Karten auch etwa 80 Euro Bargeld.

Da bislang keine Hinweise vorliegen, bittet die Polizeiwache Oggersheim Zeugen, sich zu melden. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise werden unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Budapester Straße kam es gestern, 24.04.2024 gegen 22:30 Uhr, zu einem Unfall. Der Unfallverursacher, ein 70-jähriger Autofahrer, war unvermittelt rückwärts gegen das Auto eines 30-Jährigen gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Da sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 70-Jährigen ergaben, wurde ihm ein entsprechender Test angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,13 Promille. Der Mann wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen. Sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Der 70-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol fuhr am gleichen Tag, gegen 19:30 Uhr, ein 51-jähriger Mofafahrer. Er wurde in der Bliesstraße kontrolliert. Hierbei gab er an, kürzlich Amphetamine und Alkohol konsumiert zu haben. Zwei entsprechende Tests bestätigten seine Aussage. Diese ergaben einen Wert von 0,04 Promille und reagierten positiv auf Amphetamin.

Ihm wurde eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen. Der Mann wird sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen. Hier droht eine Geldbuße bis zu dreitausend Euro.

Brand auf Balkon

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittag des 24.04.2024, zu einem Brand auf einem Balkon in der Pettenkoferstraße. Ein Passant bemerkte das Feuer und alarmierte die Anwohner sowie die Feuerwehr. Am Gebäude entstand Sachschaden, insbesondere durch Rußbildung. Die genaue Höhe des Schadens wird aktuell ermittelt.

Ebenso wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie haben Hinweise? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Drei Leichtkrafträder gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Insgesamt drei Leichtkrafträder, zwei Mofas und ein Roller, wurden zwischen dem 23.04.2024 und dem 24.04.2024 gestohlen. Die Fahrzeuge standen in der Raschigstraße, der Kallstadter Straße und der Karlsbaderstraßer. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen geben könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Können Sie Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Dank Zeugenhinweis – zwei Einbrecher geschnappt

Ludwigshafen (ots) – Es ist einem aufmerksamen 58-jährigen Zeugen zu verdanken, dass in der Nacht auf Donnerstag 25.04.2024 gegen 01:20 Uhr, zwei Einbrecher geschnappt werden konnten. Er hatte die zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie in der Berliner Straße zunächst gewaltsam in einen Kiosk eindrangen und danach diverse Gegenstände aus diesem räumten. Sofort rief er die Polizei.

Dank der Täterbeschreibung des Mannes, konnten die Jugendlichen, ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger, in der Nähe des Tatorts ausfindig gemacht werden. Nach einer kurzen Verfolgung, wurden beide gestellt und zur Polizeidienststelle verbracht.

Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern überstellt. Das Diebesgut (u.a. Bargeld und Tabakwaren) wurde an den Eigentümer des Kiosks zurückgegeben. Die Jugendlichen werden sich wegen Einbruchdiebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Einsatz wegen Rauchentwicklung in Shisha-Bar

Ludwigshafen (ots) – Am 24.04.2024 gegen 12:30 Uhr, wurde eine Explosion in einer Shisha-Bar in der Bahnhofstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es lediglich zu einer Verpuffung im Kamin mit kurzzeitiger Rauchentwicklung gekommen war. Personen wurden hierdurch nicht gefährdet.

Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Während des Einsatzes musste die Bahnhofstraße kurzzeitig abgesperrt werden. Es kam hierdurch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem Auto kam es am Mittwochmorgen 24.04.2024 gegen 11 Uhr, in der Schweigener Straße. Zuvor hatte der voranfahrende Autofahrer verkehrsbedingt anhalten müssen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.