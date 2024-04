Bundespolizei in Baden-Württemberg nun auch auf Instagram und Facebook

Karlsruhe / Mannheim / Heidelberg / Pforzheim (ots) – Interessant, wissenswert,

abwechslungsreich und unterhaltsam ¬- Die Bundespolizei in Baden-Württemberg

startet am Donnerstag (25.04.2024) mit ihrem neuen Instagram-Account

@bundespolizei_bw und ihrer Facebook-Fanpage Bundespolizei in Baden-Württemberg.

Sie möchten stets über die aktuellen Themen der Bundespolizei in

Baden-Württemberg informiert sein oder mehr über die Bundespolizei erfahren und

einen Blick hinter die Kulissen der polizeilichen Arbeit werfen? Dann sollten

Sie ab sofort dabei sein und uns folgen!

Die Erweiterung des Social-Media-Auftritts der Bundespolizei in

Baden-Württemberg bietet Interessierten die einzigartige Möglichkeit, die

Bundespolizei hautnah zu erleben und über polizeiliche Sachverhalte im gesamten

Bundesland informiert zu sein. Die Kommunikation über Social Media hat für die

Bundespolizei im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit einen besonderen Stellenwert,

da sie den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht.

Insbesondere im Hinblick auf die UEFA EURO 2024, bei der die Besucherinnen und

Besucher weit über die Landgrenzen Baden-Württembergs erreicht und mit

Informationen versorgt werden sollen, wird die Kommunikation via Social Media

einen zentralen Punkt in der polizeilichen Kommunikation einnehmen.

Bisher war die Bundespolizei in Baden-Württemberg lediglich mit einem X-Account

(ehemals Twitter) in der Social-Media-Landschaft vertreten. Seit 2015 wird hier

sowohl über polizeiliche Einsätze und Präventionsthemen informiert als auch

Pressemitteilungen und Zeugenaufrufe veröffentlicht. Der nunmehr auf 45.000

Follower angewachsene X-Account wird in Ergänzung zu der Facebook-Fanpage und

dem Instagram-Account auch weiterhin über einsatzrelevante Themen der

Bundespolizei in Baden-Württemberg berichten und die polizeiliche Arbeit

transparent darstellen.

Bruchsal – Brand mit hohem Sachschaden an einem Veranstaltungsgebäude

Karlsruhe (ots) – Gegen 00:30 Uhr wurde eine Polizeistreife auf eine starke

Rauchentwicklung im Bereich eines Veranstaltungsgebäudes in Karlsdorf-Neuthard,

Im Ochsenstall, aufmerksam. Bei einer anschließenden Brandbekämpfung waren

mehrere Feuerwehren umliegender Gemeinden mit mehr als 100 Kräften im Einsatz.

Zum Zeitpunkt des Brandes war das Gebäude nicht geöffnet, sodass nach dem

aktuellen Sachstand keine Personenschäden zu beklagen sind. Es entstand ein

Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Zum Zwecke möglicher

Fahndungsmaßnahmen kamen neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein

Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Brandort.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Bilanz der „Aktionswoche zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“ – „Die Maschen der Betrüger sind oftmals bekannt“

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer „Aktionswoche zur Bekämpfung von Straftaten

zum Nachteil älterer Menschen“ hat die Polizei Karlsruhe in der Zeit vom 15.04.

bis zum 20.04.2024 zahlreiche Präventionsveranstaltungen im Stadt- und Landkreis

Karlsruhe durchgeführt.

Vom Ergebnis zeigt sich das Referat Prävention des Polizeipräsidium Karlsruhe

positiv gestimmt. Im Rahmen von insgesamt 13 Präventionsveranstaltungen wie

beispielsweise Vorträgen bei verschiedenen Seniorenvereinen und -institutionen

sowie mehreren Präventionsständen auf Wochenmärkten in der Region konnten im

Verlauf der Aktionswoche knapp 1.000 Personen erreicht werden. Gemeinsam mit

Beamtinnen und Beamten des Dezernates für Betrugsfälle der

Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe informierte das Referat Prävention im

direkten Kontakt über aktuelle Betrugsmaschen wie den Schockanruf, falsche

Polizeibeamte, den Messengerbetrug aber auch den Betrug an der Haustür oder im

Internet.

Erfreulicherweise äußerten die Angesprochenen oftmals, dass ihnen die Maschen

der Betrüger bereits grundlegend bekannt seien. Im Rahmen der Vorträge und der

vielen Einzelgespräche wurde deshalb verstärkt darauf hingewiesen, dass die

Vorwände der Betrüger, mit denen beispielsweise Angerufene zur Herausgabe von

Bargeld und Wertgegenständen aufgefordert werden, mitunter sehr perfide sind. So

versuchen die Betrüger einen zeitlichen und psychischen Druck aufzubauen, um die

Angerufenen einem möglichst großen psychischen Stress auszusetzen. Neuerdings

gehen die Anrufbetrüger sogar soweit, die Mobiltelefonnummer der Angerufenen zu

erfragen, um die Möglichkeit eines zeitnahen Hilferufs übers Handy durch weitere

Anrufe zu unterbinden.

Erstmalig wurde die „Aktionswoche zur Verhinderung von Betrugsstraftaten zum

Nachteil älterer Menschen“ im Frühjahr 2023 durchgeführt. Die Anzahl der

Präventionsaktivitäten in diesem Segment wurde über das gesamte Jahr 2023

fortwährend hochgehalten, sodass sich die Auswirkungen der Primärprävention auch

in der kürzlich veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik erfolgreich

niedergeschlagen hat. Während es im Jahr 2022 im Stadt- und Landkreis Karlsruhe

noch zu insgesamt 1.461 betrügerischen Anrufstraftaten kam, die in 46 Fällen zu

einem Vermögensschaden führten, sank die Anzahl der betrügerischen Anrufe im

Jahr 2023 auf nunmehr 681. Erfreulicherweise kam es lediglich in 35 Fällen zu

einer Vollendung der Tat, was einem Rückgang von rund 23 Prozent entspricht.

Eine breit aufgestellte Aufklärung über die verschiedenen Betrugsphänomene

mithilfe regionaler und überregionaler Medien begleitend zur polizeilichen

Primärprävention trägt hier ebenso zur spürbaren Reduzierung von

Betrugsstraftaten bei.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe erhofft sich durch die fortwährende

Präventionsarbeit, dass der positive Trend bei Bekämpfung von Betrugsstraftaten

beibehalten werden kann und dass es auch 2024 zu einer weiteren Reduzierung von

betrügerischen Anrufstraftaten kommen wird. Auch deshalb ist für das Frühjahr

2025 erneut eine „Aktionswoche zur Verhinderung von Straftaten zum Nachteil

älterer Menschen“ geplant.

Mann schlägt, bedroht und beleidigt Bundespolizisten

Karlsruhe (ots) – Dienstagabend (23. April) hat ein 51-jähriger Mann am

Karlsruher Hauptbahnhof Bundespolizisten angegriffen und bedroht. Zuvor war der

Tatverdächtige am Bahnsteig negativ aufgefallen.

Gegen 21:11 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof über eine

augenscheinlich alkoholisierte männliche Person informiert. Der Mann

unterschritt mehrfach den notwendigen Sicherheitsabstand zum Gleis.

Am Bahnsteig 9/10 trafen die Beamten den 51-jährigen äthiopische

Staatsangehörigen an und unterzogen ihn einer polizeilichen Kontrolle. Hierbei

zeigte sich der Tatverdächtige uneinsichtig und versuchte sich mit seinem

Einkaufswagen von der Örtlichkeit zu entfernen. Der Aufforderung, den Maßnahmen

Folge zu leisten, kam der Mann nicht nach. Im weiteren Verlauf schlug er gegen

den Arm eines Beamten.

Der 51-Jährige wurde schließlich gefesselt und zur Dienststelle verbracht.

Während der weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die Beamten wiederholt

verbal.

Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des Tatverdächtigen ergab eine

Ausschreibung zum Zwecke der Ermittlung des Aufenthalts wegen des unerlaubten

Aufenthalts im Bundesgebiet.

Zudem kann der 51-Jährige keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und wegen des unerlaubten

Aufenthalts im Bundesgebiet.