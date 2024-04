Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Leitung bei Bauarbeiten beschädigt – Straßensperrung

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 10:40 Uhr wurde womöglich bei

Baggerarbeiten auf einer Baustelle in der Wiesenbacher Straße eine Gasleitung

leicht beschädigt. Das Leck wird durch eine Spezialfirma wieder verschlossen.

Die Reparaturarbeiten hierzu dauern weiterhin an. Während der Reparaturmaßnahmen

ist die Wiesenbacher Straße zwischen der Eichendorffstraße und dem Dreikreuzweg

gesperrt. Die Sperrung soll noch bis in die frühen Abendstunden aufrechterhalten

werden und wird nach Beendigung der Maßnahmen wieder aufgehoben. Eine Umleitung

erfolgt über die Straße „Am Spitzerfeld“. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden

gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Bei der vorsorglichen Evakuierung

der angrenzenden Anwohner mussten circa 40 Personen ihre Häuser verlassen. Da

keine Gefahr für die Anwohner besteht, konnten diese bereits gegen 14:30 Uhr

wieder zurück in ihre Wohnungen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus mit Faustschlag beschädigt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 19-Jähriger beschädigte am Mittwoch,

gegen 13:50 Uhr, mit einem Faustschlag die Frontscheibe eines stehenden Busses

und flüchtete.

Der 59-jährige Busfahrer forderte alle Passagiere auf, das Fahrzeug zu

verlassen, da die Endhaltestelle Dilsbergerhof in der Langenzeller Straße

erreicht wurde. Ein bis dahin Unbekannter verließ wutentbrannt durch die

Vordertür den Linienbus und schlug im weiteren Verlauf mit der Faust gegen die

Frontscheibe. Diese wurde dabei so stark beschädigt, dass der Bus außer Betrieb

gesetzt werden musste.

Der flüchtige Täter wurde von einem aufmerksamen Zeugen identifiziert und muss

sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Das

Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

A5/Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jährige verursacht Auffahrunfall

A5/Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 20-jährige Fahrerin eines

Fiat-Ducato befuhr am Mittwoch, gegen 21:10 Uhr, die Autobahn zwischen der

Anschlussstelle Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung

Weinheim, als diese einen Auffahrunfall mit einem Alfa Romeo eines 74-Jährigen

verursachte.

Ersten Ermittlungen zu Folge konnte die 20-jährige Fiat-Fahrerin ihr Fahrzeug

auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und

kollidierte mit dem vorausfahrenden Alfa Romeo samt dessen Anhänger. Das

Fahrzeuggespann wurde durch den Aufprall auf den Standstreifen geschleudert und

kam entgegen der Fahrtrichtung dort zum Stillstand. Hierbei wurde der 74-jährige

Fahrer leicht verletzt und medizinisch betreut. Der Alfa Romeo war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Höhe des Gesamtschadens an den beiden Fahrzeugen sowie dem Anhänger wird auf

16.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autoreifen auf Supermarktparkplatz beschädigt – Zeugenaufruf

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Täter beschädigte am

Mittwoch, zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr, einen Autoreifen eines auf einem

Supermarktparkplatz in der Straße „Neuer Weg Nord“ abgestellten Audi. Mit einem

unbekannten Tatwerkzeug stach der Täter in den Reifen und flüchtete anschließend

unerkannt. Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

06271 / 9210-0 zu melden.