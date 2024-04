Heidelberg: Versuchter Raub auf Geschäft in der Altstadt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Ein bislang unbekannter Täter betrat am Mittwochmittag gegen

12:15 Uhr ein Geschäft in der Theaterstraße und forderte die Besitzerin auf, die

Kasse zu öffnen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er der

Inhaberin eine Schusswaffe, ohne diese gegen sie zu richten. Unbeeindruckt

dessen wirkte die Besitzerin massiv verbal auf den Täter ein, so dass dieser aus

dem Geschäft ohne Diebesgut floh. Die Besitzerin alarmierte im Nachgang die

Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 185 bis 190 cm groß, 20 – 30 Jahre, gepflegte Erscheinung, er

trug einen schwarzen Stoffanorak mit Kapuze, tief ins Gesicht gezogen, dünn

rasierter dunkler Schnauzer.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.