Verkehrsunfall zwischen Regionalbus und LKW mit mehreren Verletzten – Ergänzung

Mainz (ots) – Ergänzung zur Pressemeldung von 12:57 Uhr, wegen eines

Verkehrsunfalls von heute gegen 11:55 Uhr zwischen einem LKW und einem Bus an

der Einmündung Jakob-Leischner-Straße / Koblenzer Straße in Mainz-Bretzenheim.

Bei dem Unfall wurden fünf Personen, davon vier Fahrgäste und der Fahrer des

LKW, nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Drei Personen werden zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befahren der LKW-Fahrer und der Fahrer des

Linienbusses einer Regionallinie hintereinander die Essenheimer Straße in

Richtung Mainz Innenstadt. An der Kreuzung Essenheimer Straße/

Jakob-Leischner-Straße muss der LKW-Fahrer an der Rotlicht zeigenden Ampel

anhalten. Aus noch zu ermittelnden Gründen fährt der Busfahrer auf den stehenden

LKW auf.

In dem Regionalbus befanden sich insgesamt 13 Personen. Dieser war in Folge des

Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Feuerwehr Mainz

Mainz (ots) – Wie berichtet, wurde am 24. April 2024 nahe des Europakreisels

eine 500-kg-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese muss am Freitag, 26.

April 2024 entschärft werden. Hierfür kommt es zu Evakuierungen,

Straßensperrungen und Einschränkungen im ÖPNV.

Die Entschärfung soll am Freitag um 12 Uhr beginnen. Hierfür muss der

Gefahrenbereich bis spätestens 10 Uhr evakuiert sein. Die Entschärfung kann erst

dann erfolgen, wenn mit Sicherheit feststeht, dass sich im Evakuierungsbereich

keine Personen mehr aufhalten. Einsatzkräfte von Ordnungsbehörde, Feuerwehr und

Katastrophenschutz werden vor der Entschärfung den Evakuierungsbereich

kontrollieren.

Der Evakuierungsbereich wurde nach Einschätzung der Experten des

Kampfmittelräumdienstes auf rund 750m festgelegt. Dadurch sind etwa 3500

Personen betroffen. Eine Grafik des Evakuierungsbereichs sowie eine Liste der

betroffenen Straßen/Hausnummern findet sich im Anhang sowie auf der Sonderseite

auf www.mainz.de. Ab 10 Uhr sind außerdem Straßen im Gefahrenbereich gesperrt.

Davon besonders betroffen sind die Koblenzer Straße sowie die Saarstraße/L419.

Firmen, drei Kindergärten, ein Altenwohnheim sowie eine Flüchtlingsunterkunft in

oder am Gefahrenbereich werden durch die Einsatzleitung informiert. Für

Personen, die ihre Wohnung nicht eigenständig verlassen können, ist ein

Bürgertelefon unter 06131 – 12 4634 geschaltet. In der Sporthalle Mainz-Drais

(Hesslerweg 30) ist eine Betreuungsstelle für Personen eingerichtet, die nicht

anderweitig unterkommen. Dorthin können auch Haustiere mitgenommen werden.

Seit Mittwochabend sind rund 30 Behörden und Organisationen in engem Austausch

mit der Vorbereitung von Evakuierung und Entschärfung beschäftigt. Die

Einsatzleitung der Feuerwehr Mainz hat hierfür einen Führungsstab eingerichtet.

Wie lange die Entschärfung dauert, ist aktuell nicht abzuschätzen. Die Bombe

verfügt über zwei intakte Aufschlagzünder, die entschärft werden müssen.

Das Heimspiel von Mainz 05 am Sonntag ist nicht durch diese Weltkriegsbombe

gefährdet. Die Einsatzleitung informiert fortlaufend über die Sonderseite auf

www.mainz.de sowie über die sozialen Medien der Landeshauptstadt Mainz.

Für Medien ist am Freitag ab 9 Uhr eine mobile Pressestelle an der Kreuzung

Dijonstraße/Im Münchfeld eingerichtet. Dort stehen Pressesprecher bereit und

halten Sie auf dem Laufenden. Außerdem können Kontrollgänge der Einsatzkräfte

begleitet werden. Nach der erfolgreichen Entschärfung kann von dort aus die

Fundstelle besichtigt und Aufnahmen von der Bombe gemacht werden.

Richter ordnet Untersuchungshaft an – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und des PP Mainz-

Bad Kreuznach (ots) – Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bad Kreuznach

erließ entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen

Totschlags gegen den 55-jährigen Beschuldigten. Im Anschluss an die Vorführung

wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Beschuldigte hat sich vor dem Ermittlungsrichter nicht geäußert. Die

Ermittlungen zum Tathergang und auch zum möglichen Motiv dauern an.

Mainz – Altstadt Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Mainz – Altstadt (ots) – Am gestrigen Nachmittag meldete sich ein Mann bei der

Polizei, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Er hatte seinen weißen Tesla

im Parkhaus „Theater“ gegen 09:45 Uhr geparkt. Als er gegen 13:30 Uhr zum

Fahrzeug zurückkam, fand er einen Zettel an der Windschutzscheibe vor. Wie sich

herausstellte, hatte ein aufmerksamer Zeuge den Unfall beobachtet und seine

Kontaktdaten am Fahrzeug des Mainzers hinterlassen. Als dieser sich bei ihm

meldete, erfuhr er vom Unfall und vom Verursacher. Die Ermittlungen zur

Verkehrsunfallflucht wurden vom Altstadtrevier aufgenommen.

Mainz – Hechtsheim; Kontrollstelle mit der Zielrichtung „Illegale Veränderungen an KFZ“

Mainz – Hechtsheim (ots) – Gestern Mittag zwischen 11:30 und 17:30 Uhr führte

die Polizeiinspektion Mainz 3 mit Unterstützung durch das Polizeipräsidium für

Einsatz, Logistik und Technik eine Kontrollstelle in der Barcelona-Allee mit der

Zielrichtung „illegale Veränderungen an KFZ“ durch. Hierbei wurden knapp 130

Fahrzeuge kontrolliert, wobei gleich bei 11 Fahrzeugen ein Erlöschen der

Betriebserlaubnis festgestellt wurde.

Dies ist immer dann der Fall, wenn technische Veränderungen an dem Fahrzeug

vorgenommen wurden und dies nicht im Fahrzeugschein eingetragen wurde bzw. keine

allgemeine Betriebserlaubnis vorhanden ist.

Beispielsweise sind hier nicht eingetragene Rad-Reifenkombinationen,

Tieferlegungen, abgedunkelte Scheiben, Veränderung der Lichteinrichtungen usw.

zu nennen.

Zudem konnten fünf Fahrer beim Telefonieren festgestellt und 20 Mängelberichte

ausgestellt werden, weil die Fahrzeuge (nicht verkehrsgefährdende) technische

Mängel hatten.

Ein 55-jähriger Mainzer bog beim Erblicken der Kontrollstelle auf ein

Tankstellengelände ab und saß in seinem Fahrzeug bzw. saugte dieses fast eine

Stunde lang. Als dies den Einsatzkräften verdächtig vorkam und sie den Fahrer

kontrollieren wollte, rannte dieser weg, konnte jedoch direkt eingefangen

werden.

Der Grund für sein Verhalten war schnell gefunden. Der 55-Jährige hatte knapp

1,3 Promille Atemalkohol und über eine Fahrerlaubnis verfügte er auch nicht.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er hat sich nun einem

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu

stellen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autoreifen auf Supermarktparkplatz beschädigt – Zeugenaufruf

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Täter beschädigte am

Mittwoch, zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr, einen Autoreifen eines auf einem

Supermarktparkplatz in der Straße „Neuer Weg Nord“ abgestellten Audi. Mit einem

unbekannten Tatwerkzeug stach der Täter in den Reifen und flüchtete anschließend

unerkannt. Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

06271 / 9210-0 zu melden.

A5/Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jährige verursacht Auffahrunfall

A5/Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 20-jährige Fahrerin eines

Fiat-Ducato befuhr am Mittwoch, gegen 21:10 Uhr, die Autobahn zwischen der

Anschlussstelle Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung

Weinheim, als diese einen Auffahrunfall mit einem Alfa Romeo eines 74-Jährigen

verursachte.

Ersten Ermittlungen zu Folge konnte die 20-jährige Fiat-Fahrerin ihr Fahrzeug

auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und

kollidierte mit dem vorausfahrenden Alfa Romeo samt dessen Anhänger. Das

Fahrzeuggespann wurde durch den Aufprall auf den Standstreifen geschleudert und

kam entgegen der Fahrtrichtung dort zum Stillstand. Hierbei wurde der 74-jährige

Fahrer leicht verletzt und medizinisch betreut. Der Alfa Romeo war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Höhe des Gesamtschadens an den beiden Fahrzeugen sowie dem Anhänger wird auf

16.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.