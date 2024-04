Rettungsdienst geschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Autofahrer beschädigt beim Ausparken am

Mittwochmittag in der Eisenbahnstraße Equipment eines Krankentransporters. Im

Anschluss flüchtet er von der Örtlichkeit. Als sich die

Rettungsdienst-Mitarbeiter um einen Patienten kümmerten, stieg ein unbekannter

Mann in sein neben dem Krankentransporter stehendes Auto. Der Mann parkte aus

und fuhr über die für Liegendtransporte ausgelegte Laderampe des Transporters.

Dabei wurde eine Schiene der Rampe verbogen. Ohne sich um den entstanden Schaden

zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen, die die Unfallflucht

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |fla

Betrüger lenken ihr Opfer ab

Kaiserslautern (ots) – Sogenannte „Shoulder-Surfer“ haben am Montag am

Pfaffplatz zugeschlagen. Die beiden Trickbetrüger beobachteten ihr Opfer gegen

9.30 Uhr beim Geldabheben an einem Geldautomaten und spähten die Eingabe des

PIN-Codes des Mannes aus. Bevor der Automat anschließend die EC-Karte des

Seniors wieder ausspuckte, wurde er von den beiden Unbekannten abgelenkt. So

gelang es den Tätern, die Karte des 70-Jährigen unbemerkt gegen eine fremde

Bankkarte auszutauschen (wir berichteten: https://s.rlp.de/73qQr)

Nach den ersten Ermittlungen liegt inzwischen von den Trickbetrügern folgende

Beschreibung vor: Einer der Täter war circa 1,85 Meter groß, zwischen 40 und 50

Jahre alt und von äußerst schlanker Statur. Seine Haare waren dunkelbraun und

sehr kurz. Auffallende Gesichtsmerkmale: markante und knochige Wangen, eine

etwas größere Nase, leicht abstehende Ohren sowie um den Mund ein sogenannter

Henriquatre-Bart (er führt um den Mund herum und verbindet den Oberlippenbart

mit einem Kinnbart). Der zweite Täter war circa 1,83 Meter groß und ein wenig

korpulenter (geschätztes Gewicht: knapp 100 Kilogramm). Er dürfte etwa im selben

Alter sein und hatte ebenfalls kurze, dunkelbraune Haare, wobei schon einige

graue Haare zu erkennen waren. Sein Gesicht schien etwas rundlicher mit einer

kleinen Nase und einem Vollbart. Beide Täter waren mit blauen Jeans, dunklen

Schuhen und dunklen Jacken bekleidet.

Zeugen, denen die Männer ebenfalls aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Zeuge beobachtet Kollision

Kaiserslautern (ots) – Der Unfallverursacher kann dank eines Zeugen festgestellt

werden. Vom Unfallgegner fehlt jede Spur. Ein 66-Jähriger fuhr am Mittwoch um

16:30 Uhr mit seinem Dacia Sandero die Triftstraße entlang. Etwas zu knapp

schnitt er einen am Straßenrand geparkten schwarzen Kleinwagen. Die Außenspiegel

kollidierten derart, dass der Spiegel des parkenden Autos nach vorne umgeklappt

wurde. Doch der Verursacher hielt nicht an, um sich um den Schaden zu kümmern.

Er fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete die Kollision, merkte sich das Kennzeichen

des Wegfahrenden und verständigte die Polizei. Die Halteradresse wurde durch

einen Streifenwagen aufgesucht. Dort konnte der 66-Jährige angetroffen werden.

Auch eine Beschädigung an dem Außenspiegel seines Dacia war vorhanden. Der

geparkte schwarze Kleinwagen hingegen konnte in der Triftstraße durch die

Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden. Eine Nachricht über die

Unfallaufnahme erhielt der weitere Beteiligte somit nicht. Haben Sie zur

genannten Zeit mit einem schwarzen Kleinwagen in der Triftstraße geparkt? Melden

Sie sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern

2. |fla

Mit Nacktbildern erpresst

Kaiserslautern (ots) – Weil er mit seinen eigenen Nacktbildern erpresst wird,

hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch Hilfe suchend bei der

Polizei gemeldet. Wie der 28-Jährige anzeigte, war er über eine Plattform in den

Sozialen Medien von einer unbekannten Frau angeschrieben worden. Nach

anfänglichem Smalltalk habe man den Chat auf einen Handy-Messengerdienst

verlegt. Dort wurden dann Nacktbilder ausgetauscht. Noch am gleichen Tag erhielt

der Mann eine Drohung: Falls er nicht umgehend mehrere hundert Euro überweise,

würden die Bilder von ihm veröffentlicht und an alle seine Follower

weitergeleitet.

Der 28-Jährige ließ sich zunächst von der Erpressung einschüchtern und überwies

einen geringen Betrag. Dann entschloss er sich aber dazu, auf keine weiteren

Forderungen einzugehen, sondern stattdessen die Polizei einzuschalten. Die

Ermittlungen nach den jeweiligen Konto-Inhabern laufen.

Solche „sexuellen Erpressungen“ sind in der heutigen Zeit leider keine

Seltenheit. Am besten schützen Sie sich davor, indem Sie keine Nacktaufnahmen

verschicken – erst recht nicht an (Internet-)Bekanntschaften, die Sie erst seit

kurzem kennen.

Falls Sie bereits erpresst werden: Überweisen Sie kein Geld! Die Erpressung hört

nach der Zahlung meist nicht auf. Geben Sie den Forderungen der Erpresser

generell nicht nach. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen und hilfreiche Tipps finden Sie im Internet auf den Seiten

der Polizeiberatung unter https://s.rlp.de/i3Kil |cri

Diebesgut aufgefunden – Wer hat die Schubkarren abgestellt?

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen verdächtigen Fund machten am

Mittwochvormittag zwei Mitarbeiter der Verbandsgemeinde. Auf dem Gelände eines

Photovoltaik-Parks standen mehrere Schubkarren. Darauf lagen gefüllte Säcke. Als

die Angestellten genauer nachsahen, konnten sie Metallgranulat in den Säcken

feststellen. Ermittlungen der alarmierten Polizeistreife ergaben, dass es sich

bei dem Fund um Diebesgut handelt. Den Recherchen nach, war Tatort des

entsprechenden Einbruchs am Wochenende des 13. Aprils eine Firma in der Junkers

Straße (wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5738962). Den Inhalt der Säcke

konnten die Beamten der betroffenen Firma wieder zurückgeben. Die Ermittlungen

zu dem Einbruch laufen weiterhin. Zeugen, denen Personen mit den Schubkarren

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit

der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Mit Pfefferspray verletzt

Kaiserslautern (ots) – Einer Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses der Straße „An

der Emilsruhe“ wurde am Mittwochnachmittag übel mitgespielt. Was war passiert?

Nachdem es an der Wohnung der 41-Jährigen geklingelt hatte, öffnete sie die Tür.

Unmittelbar musste sie anfangen zu husten. Der Grund hierfür: Jemand hatte zuvor

vermutlich Pfefferspray gegen die Eingangstür gesprüht und sich danach direkt

aus dem Staub gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern

machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150, bei

der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa.

Wer hat den Spiegel beschädigt? – Zeugen gesucht

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Bäckereibesuch in der

Hauptstraße endete für einen 60-Jährigen am vergangenen Mittwoch, 17. April,

gegen 7 Uhr morgens anders als erwartet. Während der Mann dabei war, seine

Brötchen zu bestellen, kam ein Zeuge in den Laden und teilte ihm mit, dass

gerade jemand gegen den Außenspiegel seines geparkten Wagens gefahren und danach

einfach abgehauen sei. Der Unglücksrabe fand seinen Opel Movano wie beschrieben

vor. Der Außenspiegel an der Fahrerseite war nach vorne geklappt und komplett

zerstört. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Unfalls gegenüber der Bäckerei am

Straßenrand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Vor allem

wird der Mann, der den 60-Jährigen in der Bäckerei angesprochen hatte, gesucht,

da er den Unfall beobachtet hatte und dementsprechend sachdienliche Hinweise

geben kann. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

Randale in Supermarkt

Kaiserslautern (ots) – Amtsbekannter Mann wirft am Mittwochabend mit

Glasflaschen um sich und landet im Anschluss in der Gewahrsamzelle. Trotz

Hausverbot betrat ein 61-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet einen Supermarkt in

der Pariser Straße. Dort, so teilte es ein Mitarbeiter der Polizei mit, warf

dieser mit Glasflaschen in den Verkaufsräumen des Marktes um sich. Beim

Eintreffen der Polizei lag der alkoholisierte Mann bereits auf dem Boden. Kleine

Flaschen eines Kräuterlikörs konnten bei der anschließenden Durchsuchung in der

Hosentasche des Randalierers aufgefunden werden. Er darf sich neben

Hausfriedensbruchs auch wegen Ladendiebstahls rechtfertigen. Wenige Stunden

zuvor trat der 61-Jährige bereits in der Eisenbahnstraße wegen Körperverletzung

polizeilich in Erscheinung. Zwecks Verhinderung weiterer Straftaten, wurde der

Mann nach dem Vorfall in der Pariser Straße in Gewahrsam genommen. Er verbrachte

die Nacht in einer Zelle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,22 Promille.

|fla

Mann mit U-Haftbefehl festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Am 24. April 2024 um 09:30 Uhr kontrollierte eine Streife

der Bundespolizei im Hauptbahnhof Kaiserslautern einen 35-jährigen Rumänen. Bei

der Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Bundespolizisten fest,

dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Fall des

Diebstahls vom Amtsgericht Heidelberg besteht. Der 35-Jährige wird verdächtigt

mit weiteren Personen 2,5 Tonnen Kupferkabel im Wert von 15.000 Euro gestohlen

zu haben. Das Amtsgericht Heidelberg bestätigte den Haftbefehl. Nach der

Vorführung wurde der Mann in die JVA Mannheim eingeliefert.

Dreister Ladendieb geschnappt

Kaiserslautern (ots) – 19-Jähriger dribbelte am Mittwochabend an einer Kasse

vorbei. Der Ladendetektiv erwischte ihn und rief die Polizei. Der junge Mann

betrat gegen 20 Uhr einen Penny-Markt im Stadtgebiet. Er nahm sich eine Flasche

Wasser und einen Basketball aus den Regalen. Im Anschluss ging er zur Kasse.

Dort legte der Mann die Flasche auf das Kassenband und bezahlte diese. Den

Basketball aber dribbelte er auf dem Boden an der Kasse vorbei. Den Vorgang

beobachtete ein Ladendetektiv und stoppte den jungen Dieb beim Verlassen des

Ladens. Der Mitarbeiter übergab den 19-jährigen Langfinger an die Polizei, die

Anzeige wegen Verdachts des Ladendiebstahls aufnahm. |fla

Wer hat den roten Mazda beschädigt?

Wolfstein (ots) – Unfallverursacher fährt einfach fort. Am Mittwochvormittag

beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den auf dem Parkplatz in der Straße

„Im Tauchental“ abgestellten SUV im Bereich des vorderen rechten Kotflügels. Zur

Klärung des Unfalles sucht die Polizei mögliche Zeugen, die den Unfall im

Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr bemerkt haben. Diese werden gebeten sich

bei der Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek