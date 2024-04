Bobenheim-Roxheim: „Euro-Eddy“ Edgar Schmitt wird erster Botschafter der Bernd-Jung-Stiftung

Bobenheim-Roxheim – Edgar Schmitt bestritt als Mittelstürmer für Eintracht Frankfurt und den KSC insgesamt 102 Bundesliga-Spiele. Bundesweit bekannt wurde er als „Euro-Eddy“, nach dem legendären UEFA-Cup-Rückspiel 1993 gegen den FC Valencia, in dem er vier Tore schoss und damit entscheidend dazu beitrug, den KSC im Wettbewerb zu halten.

Der gebürtige Rittersdorfer (Eifel) lebt heute in Aalen und engagiert sich seit vielen Jahren in der Lotto-Elf. Die vor 25 Jahren von Lotto Rheinland-Pfalz ins Leben gerufene Auswahl von ehemaligen Profi-Fußballern, absolviert jedes Jahr mehrere Fußballspiele in Rheinland-Pfalz für wohltätige Zwecke.

Die Bernd-Jung-Stiftung aus Bobenheim-Roxheim fördert Projekte für Kinder und Jugendliche in den drei Bereichen Sport, Bildung und Soziales. Edgar Schmitt unterstützt ab sofort das weitreichende Engagement der Stiftung:

„Ich engagiere mich für die Bernd-Jung-Stiftung, weil ich absolut überzeugt bin von den geförderten Projekten für Kinder und Jugendliche aus der Region und weil soziales Engagement ein Teil meiner Lebensphilosophie ist.“ EDGAR SCHMITT

Jürgen Häfner, Geschäftsführer der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH begrüßt die neue Verbindung zwischen Edgar Schmitt und der Bernd-Jung-Stiftung: