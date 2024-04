Mann wirft sich vor nahenden Polizeiwagen auf die Straße

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 23.04.2024 gegen 19 Uhr, löste ein 49-Jähriger einen Polizeieinsatz aus. Der Mann warf sich auf die Saarlandstraße, als ein Streifenwagen dort entlang zu einem anderen Einsatz fuhr. Die Polizeikräfte sahen den Mann früh genug und hielten zuvor an.

Der 49-Jährige war gegenüber den Polizeibeamten derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Da der Mann sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen hinzugerufen.

RNV-Kontrolle – 236 Personen ohne gültigen Fahrausweis

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Montag 22.04.2023 fand von 13-17 Uhr, eine gemeinsame Kontrolle der rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) zusammen mit der Polizeiwache Oggersheim statt. Kontrolliert wurden Busse und Straßenbahnen an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz. Hierbei wurden Fahrgäste, welche sich in Bahnen und Bussen befanden oder daraus austeigen wollten, nach einem gültigen Fahrausweis kontrolliert.

Insgesamt wurden rund 6.300 Personen kontrolliert. Hierbei wurden 236 Personen festgestellt, die keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnten. Gegen einen Fahrgast mussten wegen seines aggressiven Verhaltens ein Platzverweis ausgesprochen werden.

Weitere gemeinsame Kontrollen von Polizei und rnv sollen auch zukünftig stattfinden.

Einbruch in Keller – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Zeit vom 20.04.2024 ab 12 Uhr bis zum 23.04.2024 um 19:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Fries-Straße ein. Aus dem Keller wurde ein Klapprad, eine Soundanlage und verschiedene Arbeitsgeräte sowie Zubehör gestohlen. Der Schaden wird auf 5.600 Euro geschätzt.

Haben Sie in den vergangenen Tagen Personen mit einem Klapprad in der Bgm.-Fries-Straße beobachtet oder können Sie andere Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Stromkabel gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 19.04.2024 ab 13 Uhr bis zum 22.04.2024 um 14 Uhr, stahlen unbekannte 2 große Stromkabeltrommeln vom Wertstoffhof in der Wollstraße. Aufgrund des hohen Gewichts der Trommeln (ca. 500 kg) dürften diese mit einem Transporter oder Lkw abtransportiert worden sein. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Haben Sie am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Wertstoffhof in Wollstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Transporter aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Zeit vom 22.04.2024, 19:30 Uhr bis zum 23.04.2024, 06:15 Uhr, brachen Unbekannte einen Fiat Ducato in der Kropsburgstraße auf. Aus dem Transporter wurde ein Schlüssel gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem/den Täter/n geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der PI Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nach Unfall geflüchtet

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein Unbekannter fuhr am Dienstag (23.04.2024), in der Zeit von 10 Uhr bis 10:45 Uhr, in der Lutherstraße gegen einen geparkten Subaru Forester. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Gestürzter Radfahrer und Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 23.04.2024 gegen 08:15 Uhr, stürzte ein 63-jähriger Radfahrer in der Frankenthaler Straße, als er Scherben auf dem Boden ausweichen wollte und in die Straßenbahnschienen geriet. Er verletzte sich leicht.

Eine 53-jährige Autofahrerin wollte dem Verletzten helfen und hielt mit ihrem Auto an. Der 54-jährige Fahrer der herannahenden Straßenbahn schätzte den Abstand zum haltenden Auto falsch ein und streifte dieses. An der Straßenbahn und dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Mehrere Autofahrer mit Handy erwischt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Polizeikräfte kontrollierten in der Mannheimer Straße am Dienstag 23.04.2024 zw. 11:15-12:45 Uhr, 15 Autos. 8 Fahrer nutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon, außerdem waren 5 nicht angeschnallt. Die Betroffenen, welche mit einem Handy am Steuer ertappt wurden, müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Ablenkung im Straßenverkehr spielt eine immer größere Rolle. Sie birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im „Blindflug“ zurück.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Lassen Sie sich nicht ablenken!

Vorsicht vor Trickbetrügern

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 23.04.2024 gegen 16 Uhr, wurde ein 56-Jähriger in der Wingertstraße von zwei Personen angesprochen. Die Unbekannten hielten mit einem Kleinwagen neben dem 56-Jährigen an, stiegen aus und verwickelten den Mann in ein Gespräch. Zuerst wollten die Betrüger dem Mann zwei Uhren schenken und dann ein offensichtliches Uhrenimitat für 900 Euro verkaufen.

Der 56-Jährige ließ sich jedoch nicht darauf ein und gab an lediglich 35 Euro zu haben. Das Geld nahmen die Unbekannten und gaben dem Mann zwei minderwertige Uhren dafür.

Täterbeschreibung

Täter 1: ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur,ca. 1,70 m groß, kurze schwarze Haare, schwarze Jacke.

Täter 2: ca. 50 Jahre alt, graues Haar, drei Tage Bart, normale Figur, schwarze Jacke, blaue Jeans.

Sie sollen in einem schwarzen Kleinwagen mit DO-Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 23.04.2024, brachen Unbekannte in der Zeit von 07:45 Uhr bis 18:45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Maxstraße ein. Aus der Wohnung wurde zwar nichts entwendet, jedoch wurde die Wohnungstür beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Haben Sie am Dienstag in der Maxstraße verdächtige Personen beobachtet oder können Sie andere Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.