Schutzengel dabei

Rülzheim (ots) – Am Dienstagabend befuhr eine 51-jährige Autofahrerin die Landstraße 493 in Richtung Rülzheim. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und überschlug sich mit ihrem PKW.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

2 PKW aufgebrochen

Germersheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Stadtgebiet von Germersheim gleich zwei PKW aufgebrochen. An einem am „Paradeplatz“ abgestellten Fiat wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und zwei Zigarettenpackungen aus dem Innenraum entwendet.

Aus einem weiteren in der Orffstraße geparkten PKW wurde ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Geldbeutel entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Snackautomat angegangen

Kandel (ots) – In den Morgenstunden des 23.04.2024 haben unbekannte Täter versucht einen Snackautomaten in Kandel aufzubrechen. Es gelang jedoch nicht den gut gesicherten Automaten zu Öffnen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Kandel (ots) – Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Kandel musste wegen fehlenden Versicherungsschutzes seines e-Scooters beanzeigt werden. Auf seinem Fahrzeug waren noch Kennzeichen des vergangenen Versicherungsjahres angebracht.

Unfallörtlichkeit gesucht

Germersheim (ots) – Am Sonntag gegen 15:10 Uhr, meldeten mehrere Zeugen einen auffälligen PKW Fahrer. Dieser würde in Schlangenlinien von Bellheim in Richtung Germersheim fahren. Da auch ein Kennzeichen bekannt war, konnte der 34-jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Beamten stellten fest, dass er stark alkoholisiert war und an seinem Fahrzeug frische Unfallschäden erkennbar waren.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab über 3 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht weiterhin nach dem bislang unbekannten Unfallort.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.