Vorfahrtsverzicht für Nachfolgenden nicht erkennbar, Quad-Fahrer verletzt

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 64-jähriger PKW-Fahrer die Auestraße in Richtung der Wormser Landstraße und ließ unter Verzicht auf das für ihn beschilderte Vorfahrtsrecht einen 29-jährigen PKW-Fahrer gewähren, der aus der Einmündung Im Neudeck nach links auf die Auestraße einfuhr.

Ein hinter dem 64-Jährigen ankommender 59-jähriger Fahrer eines Quad-Bikes schätzte die Situation falsch ein und fuhr an dem wartenden 64-Jährigen links vorbei. Hierbei kollidierte das Quad mit dem gerade links abbiegenden PKW des 29-Jährigen, wurde herumgeschleudert und kollidierte mit einer Fahrzeugfelge des 64-Jährigen.

Beim Zusammenstoß verletzte sich der 59-Jährige leicht. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden an allen 3 Fahrzeugen liegt bei ca. 7.000 Euro.

Auffahrunfall an Ampelkreuzung

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 13 Uhr befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Landwehrstraße und bog nach rechts in die Iggelheimer Straße ein. Hierbei musste sie aufgrund eines querenden Fußgängers bremsen. Eine hinter ihr fahrende 35-jährige PKW-Fahrerin bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr der 36-Jährigen auf.

Hierauf verspürte die 36-Jährige Rückenschmerzen. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro.

Geschwindigkeitsmessung und Kontrollen am Dienstag

Speyer (ots) – Am Dienstag zwischen 10-12 Uhr führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitsmessung in der Burgstraße durch. Hierbei wurden 70 Fahrzeuge gemessen. Fünf Fahrzeuge waren hiervon zu schnell unterwegs, der Spitzenreiter wurde mit 48 km/h gemessen.

Zwischen 12:20 Uhr und 13:20 Uhr führten die Beamten Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz in der Schifferstadter Straße durch. Hierbei kontrollierten sie zwölf Fahrzeuge und ahndeten zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Alleinunfall eines Leichtkraftradfahrers

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 17 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus der Südpfalz die Stockholmer Straße, von der Industriestraße kommend, in Richtung der Straße Am Neuen Rheinhafen. In einer Linkskurve touchierte er mit den Rädern die Bordsteinkante und kam hierdurch zu Fall.

Der Rettungsdienst verbrachte ihn mit dem Verdacht einer Fraktur in ein Krankenhaus und Familienangehörige transportierten sein Leichtkraftrad ab. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Einbruch in Bauwagen

Speyer (ots) – Zwischen Montag 17:30 Uhr, und Dienstag 06:40 Uhr, hebelten unbekannte Täter einen Bauwagen am Angelhof unterhalb des Brückenpfeilers der A61 auf und entwendeten hieraus eine Fleecejacke, ein Paar Stahlkappenschuhe der Marke Hiked, sowie eine Stirnlampe. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 700 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes festgestellt? Die Polizei Speyer nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

PKW fängt während der Fahrt in der Oberen Langgasse Feuer

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 10 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem schwarzen Kombi die Obere Langgasse in Richtung der Bahnhofstraße. Neben ihm saß sein 16-jähriger Beifahrer. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Der PKW fing plötzlich im Bereich der Motorhaube an zu qualmen, sodass der Fahrer ihn rechts auf der abschüssigen Fahrbahn abstellte und die Handbremse aktivierte.

Beiden Insassen gelang es, das Fahrzeug rechtzeitig zu verlassen. Danach geriet das Fahrzeug in Brand, in dessen Verlauf die Wirkung der Handbremse versagte. Infolge dessen rollte der PKW hangabwärts nach links und kam im Bereich eines Bauzaunes in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes zum Stehen.

Eine Passantin verständigte unmittelbar die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Die Polizei sperrte die Obere Langgasse für die Dauer der Lösch- und Straßenreinigungsarbeiten zwischen den Einmündungen Burgstraße und Bahnhofstraße bis ca. 12 Uhr. Personen wurden nicht verletzt.

Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Höhe des Gebäudeschadens steht nicht fest. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.