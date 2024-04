Alkoholisierte Männer im Bus fahren ohne Ticket

Mainz-Fichteplatz (ots) – Am Dienstagmittag wurde die Mainzer Polizei über zwei männliche Personen im Bus informiert, die sich unangebracht verhielten und kein Fahrticket vorweisen konnten. Ein 24-Jähriger und ein 27-Jähriger konnten an der Haltestelle am Fichteplatz durch die Polizei kontrolliert werden.

Zuvor seien die verantwortlichen Männer durch die Fahrtkartenkontrolleure auf das

unangemessene Verhalten im Bus angesprochen worden, da sie im Bus rauchen wollten und auch Alkohol verschüttet hatten. Die Situation drohte zwischen den alkoholisierten Männern und den Busbediensteten zu eskalieren. Außerdem konnten die Männer keine gültigen Fahrscheine vorweisen, weswegen Anzeigen wegen Beförderungserschleichungen aufgenommen wurden.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens erhielten die 2 Männer einen Platzverweis.

Ein teurer Scherz – Turnhallenboden durch Böller beschädigt

Mainz-Oberstadt (ots) – Mit einem schnellen Verfolger hatten zwei Jugendliche gestern Vormittag nicht gerechnet, als sie mehrere Feuerwerkskörper in die Turnhalle eines Gymnasiums in der Hechtsheimer Straße warfen. Der flinke Schüler rannte den beiden Jungen hinterher und stellte einen der beiden im Schulhof.

Gegenüber der Polizei räumte der 14-jährige Mainzer die Tat ein, machte jedoch keine Angaben zum 2. Täter. Verletzt wurde durch die Böller zwar niemand, allerdings entstanden auf dem Boden der Turnhalle mehrere Brandflecken. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.