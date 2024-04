Vollbrand eines PKW auf der B41 (Foto)

B41/Höhe Rüdesheim (ots) – Am Dienstag 24.04.2024 gegen 07:35 Uhr, wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein Fahrzeug mit offensichtlich brennenden Reifen gemeldet. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der B41, Fahrtrichtung BAB, zwischen der AS Rüdesheim und der Gräfenbachtalbrücke. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug an o.g. Örtlichkeit und das Feuer war in einen Vollbrand übergegangen.

Die 55-jährige Fahrerin konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und war demnach nicht verletzt worden. Durch 15 Kräfte der Rüdesheimer Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Der Opel wurde letztendlich abgeschleppt.

Es handelte sich um kein E-Fahrzeug.

Bei der Brandursache handelte es sich nach ersten Ermittlungen um einen technischen Defekt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei circa 15.000 Euro liegen. Die B41 war für circa eine Stunde in Fahrtrichtung BAB voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim (ots) – Am Sonntag 21.04.2024 gegen 11 Uhr, parkte ein weißer Opel Astra ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Bad Sobernheim. Der Fahrzeughalter entfernte sich für ca. 10 Minuten von seinem Fahrzeug. Bei seiner Rückkehr stellte er einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug fest.

Der Verursacher hatte sich jedoch bereits zwischenzeitlich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Sicherheitstag der Blaulichtfamilie 25.05.2024 Kornmarkt Bad Kreuznach

Feuerwehr Bad Kreuznach (AJ) – Der „Sicherheitstag der Blaulichtfamilie“ wird 2024 am Samstag 25.05.2024 auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach, im Zeitraum von 10-16 Uhr, stattfinden. Dort präsentieren sich Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund und die Polizei Rheinland-Pfalz. Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem das 70-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Bad Kreuznach gefeiert.