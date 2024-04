Fahrkartenautomat angezündet

Kaiserslautern (ots) – Am 23. April 2024 um 21:16 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei in Kaiserslautern über einen Aufbruchsalarm eines Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Kaiserslautern-Kennelgarten. Eine Streife fuhr daraufhin den Haltepunkt an. Vor Ort konnten die Bundespolizisten feststellen, dass das Fahrkartenausgabefach des Automaten brannte.

Nachdem der Brand gelöscht war, stellten die Beamten bei der Spurensicherung fest, dass am Fahrkartenautomaten gelbe Farbe anhaftete. In der Nähe des Tatorts trafen die Bundespolizisten drei männliche Personen an. Es handelte es sich um zwei 16-jährige und einen 24-jährigen Deutschen. Bei der Inaugenscheinnahme der Hände stellten die Polizisten bei zwei Personen gelbe Farbanhaftungen fest.

Ermittlungen ergaben, dass der Ausgabeschacht mittels Fahrplanauskünften, Desinfektionsmittel und Currypulver in Brand gesetzt wurde. Der Fahrkartenautomat war aufgrund des Brandes nicht mehr funktionstüchtig. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die drei Deutschen aus der Maßnahme entlassen.

Gegen die drei Personen wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und dem Besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch eingeleitet.

Flüchtiger Parfumdieb

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter entwendete am Samstagmittag gegen 12 Uhr ein hochwertiges Parfum aus einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone. Der Mann entnahm den Flakon aus dem Regal und verließ das Geschäft, ohne diesen zu bezahlen.

Hier wurde er von dem Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen und versucht festzuhalten. Bei einem anschließenden Gerangel trat ein hinzukommender Mittäter dem Ladendetektiv auf die Hand, welcher das heruntergefallene Diebesgut schützen wollte. Beide Männer konnten unerkannt Richtung Hauptbahnhof flüchten.

Alkoholisierter Autofahrer on Tour

Kaiserslautern (ots) – Ein 49-Jähriger aus Hochspeyer ist am Samstagabend unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw gefahren. Der Mann wurde gegen 23:40 Uhr in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er seine Fahrt entgegen der Einbahnstraße fortführte. Hierbei kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,97 Promille. Dem 49-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Eine ganze Reihe an Verstößen

Kaiserslautern (ots) – Eine ganze Reihe an Verstößen gegen Straßenverkehrsregeln hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagnachmittag „geleistet“. Einer Polizeistreife fiel der 20-Jährige kurz nach 16 Uhr in der Kantstraße auf, weil er ohne Schutzhelm mit einem Kleinkraftrad herumfuhr. Hinter ihm ein Sozius, ebenfalls ohne Helm.

Die Streife wendete und folgte dem Moped. Der Fahrer bog daraufhin auf einen kleinen Waldweg ab, stoppte dann aber doch. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 20-Jährige zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Kleinkraftrad, an dem einer der hinteren Blinker defekt war, erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.

Doch damit nicht genug: Der junge Mann räumte außerdem ein, gegen 13 Uhr zwei Joints geraucht zu haben. Er wurde deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht, wo er sich eine Blutprobe entnehmen lassen musste. Anschließend durfte der 20-Jährige zwar wieder gehen, das Moped und die Fahrzeugschlüssel wurden allerdings sichergestellt. Auf den Mann kommen nun diverse Anzeigen zu, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss. |cri

Elektro-Dreirad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Bike ist aus einem Keller in der Kantstraße gestohlen worden. Allerdings kein „gewöhnliches“ Elektrofahrrad, sondern ein Dreirad. Es hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Der bestohlenen Eigentümerin fiel am Dienstagmittag auf, dass ihr Abteil im Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses aufgebrochen wurde. Das darin abgestellte E-Bike war nicht mehr da.

Weil das Dreirad schon längere Zeit nicht mehr benutzt und auch das Kellerabteil schon seit Wochen nicht mehr aufgesucht wurde, steht die genaue Tatzeit aktuell nicht fest. Zeugen, denen das Elektro-Dreirad zuletzt im Stadtgebiet aufgefallen ist, oder die es auf einer Verkaufsplattform gesehen haben, werden gebeten sich mit der PI 1, Telefon 0631 369-2150, in Verbindung zu setzen. |cri

Kollision an einer Engstelle

Kaiserslautern (ots) – Nachträglich ist der Polizei am Dienstag eine Unfallflucht im Stadtteil Erlenbach gemeldet worden. Hier war es demnach bereits am Montagabend im Bereich „Alte Hohl“ zu einer Kollision zweier Fahrzeuge gekommen. Nach Angaben einer 42-jährigen Frau, war sie gegen 19.15 Uhr mit ihrem Audi Q5 in Richtung Otterberg unterwegs, als ihr ein Renault Laguna entgegenkam.

Weil die Audi-Fahrerin realisierte, dass die beiden Fahrzeuge aufgrund einer Engstelle nicht ohne weiteres aneinander vorbeikommen, bremste sie ihren Pkw bis zum Stillstand ab. Und obwohl sie noch versuchte, die Renault-Fahrerin durch Hupen und Winken auf die Engstelle aufmerksam zu machen, fuhr diese einfach weiter.

Wie befürchtet, touchierten sich die beiden Wagen. Trotzdem setzte die Frau im Renault ihre Fahrt einfach fort. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt und die Halterdaten bereits ermittelt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrerflucht laufen. Am Audi blieben Schäden an Kotflügel, Tür und Türgriff auf der Fahrerseite zurück. Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. |cri

Streife erwischt Schulschwänzer

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife im Innenstadtbereich sind Polizisten am Dienstag auf zwei Jugendliche aufmerksam geworden. Weil sie mit einem E-Scooter durch die Fußgängerzone fuhren, wurden die beiden gegen 11.30 Uhr in der Riesenstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Darauf angesprochen, warum sie um diese Zeit nicht in der Schule sind, verstrickten sich die 15-Jährigen in Widersprüche.

Eine telefonische Nachfrage bei ihrer Schule im Landkreis Kusel ergab, dass der Junge und das Mädchen unentschuldigt fehlten, sie schwänzten den Unterricht. Weil beide angaben, die Telefonnummern der Eltern nicht auswendig zu wissen und auch nicht abgespeichert zu haben, übernahm die Schulleitung die Verständigung der

Erziehungsberechtigten.

Wenig später zogen 2 junge Männer auf dem Rathausvorplatz die Aufmerksamkeit eines Streifenteams auf sich. Der Grund: Sie rauchten einen Joint und das in unmittelbarer Sichtweite zu einer Schule. Die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer gaben den Polizisten gegenüber den Cannabis-Konsum unumwunden zu, beriefen sich aber darauf, dass es bis zur Schule „bestimmt 60 Meter“ seien und sie deshalb „nichts Verbotenes“ tun würden. Das sahen die Beamten anders (denn nach der Gesetzesänderung ist ein Abstand von mindestens 100 Metern einzuhalten) und nahmen eine Anzeige auf.

Parallel ging während des Einsatzes ein Hinweis ein, dass es am Fackelbrunnen zu einer Körperverletzung gekommen sei. Dank der Personenbeschreibung konnten die Polizeikräfte zwei mutmaßliche Beteiligte ausfindig machen. Ersten Ermittlungen zufolge waren der 16- und der 18-Jährige aus noch unbekannten Gründen miteinander in Streit geraten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht geschlagen. Der Täter wollte anschließend in einen Linienbus steigen und flüchten, was aber von den Beamten verhindert werden konnte. Gegen den 18-Jährigen wird jetzt wegen Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. |cri

Verkehrsrowdy gesucht

Kaiserslautern (ots) – Das oberste Gebot im Straßenverkehr ist die gegenseitige Rücksichtnahme. Dass diese Regel nicht immer eingehalten wird, bekam eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag in der Brandenburger Straße zu spüren. Als die 34-Jährige gegen 16:45 Uhr mit ihrem Mercedes CL 200 unterwegs war, drängte sich ihr ein Seat Formentor auf. Der Mann fuhr mit seinem Wagen mehrmals sehr dicht auf.

Als der Unbekannte letztendlich zum Überholen ansetzte, zeigte er der Frau den Mittelfinger. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und der Beleidigung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Seat-Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

In Firma eingebrochen und hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte verschafften sich am Sonntag Zutritt zu einem Werksgelände im Hertelsbrunnenring. Dort durchsuchten sie einen Lagerraum nach verwertbarem. Als Beute konnten die Täter mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge und dessen Zubehör verzeichnen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Laut Angaben der Mitarbeiter hat sich die Tat zwischen 5 und 8 Uhr morgens zugetragen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich unter: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden.

Dieb erwischt und verscheucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht zu Mittwoch in der Lutzerstraße und drumherum eine verdächtige Person aufgefallen ist. Der Unbekannte machte sich gegen 4 Uhr an einem Mercedes Sprinter zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 39 stand.

Offenbar war das Fahrzeug unverschlossen, so dass der Dieb ungehindert eindringen und sich aus dem Innenraum Münzgeld sowie ein Mobiltelefon unter den Nagel reißen konnte. Ein Anwohner schaute kurz nach 4 Uhr aus seinem Fenster, wurde auf den Täter aufmerksam und sprach ihn auf die Entfernung hin an.

Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er vermutlich männlich, etwa 1,80 Meter groß und schlank ist und eine dunkle Jacke trug. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter: 0631 369-2150 entgegen. |cri

Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zw. einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es am Montagvormittag in der Trippstadter Straße. Beide fuhren gegen 11:30 Uhr in Richtung Zollamtstraße. Als der Autofahrer mit seinem Wagen nach rechts in die Balbierstraße abbiegen wollte, übersah er die 79-jährige Zweiradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte die Frau zu Boden und wurde hierbei verletzt.

Ein Rettungswagen brachte die Seniorin im Anschluss in ein Krankenhaus. Der unbekannte Mann hielt nach dem Unfall nicht an, um sich um die Verletzte zu kümmern, sondern machte sich einfach aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrerflucht aufgenommen.

Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug könnte es sich um einen älteren roten bis weinroten Mazda aus der Modellreihe 3 handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

Drogen im Straßenverkehr – Fahrer muss Wagen stehen lassen

Kaiserslautern (ots) – Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt, ist das Ergebnis einer Verkehrskontrolle vom späten Dienstag. Die Beamten hielten gegen 17 Uhr einen Opel in der Rosenstraße an. Der Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten, weswegen die Polizisten ihm einen Urintest anboten.

Da es dem 37-Jährigen nicht gelang den Test durchzuführen, musste er die eingesetzten Kräfte zur Dienststelle begleiten. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, um Aufschluss über den genauen Drogenkonsum zu bekommen. Den Wagen musste der Autofahrer stehen lassen. Des Weiteren wurde ihm vorsorglich das Fahren eines Fahrzeugs für 24 Stunden untersagt. |kfa